Paris (AFP). Jihad en Syrie : pas de retour possible en France, affirme un recruteur

Il n'est pas question pour les jihadistes français en Syrie de changer d'avis et de rentrer en France, et ceux qui voudraient le faire en seront empêchés, selon un recruteur franco-sénégalais, Omar Diabi, dit Omar Omsen. Dans une interview diffusée par la chaîne de télévision Al Jazeera, filmée quelque part en Syrie, la première où il apparaît aussi clairement à visage découvert, celui qui est considéré comme le principal recruteur de jihadistes français menace ceux qui changeraient d'avis et dit qu'ils seraient "arrêtés". L'homme vêtu de noir, turban noir, qui répond à des questions assis sur la terrasse d'une villa, une kalachnikov posé à ses côtés, est bien Omar Diabi, 39 ans, a confirmé à l'AFP un responsable de la lutte antiterroriste française, qui a ajouté: "On connait bien le client". "Si une personne me dit: +Omar, je voudrais rentrer en France+, je vais lui dire que retourner en terre de mécréance est interdit par Allah, car c'est une humiliation", dit Omar Diabi. "On va les arrêter". Très présent sur internet, où il diffuse régulièrement des vidéos visionnées des milliers de fois, il justifie ses efforts pour faire venir "en terre d'islam" des musulmans français en disant : "Nous leur faisons savoir que la hijra (émigration définitive en terre où est appliquée la charia) est pour eux obligatoire, parce que vivre dans les pays occidentaux, c'est interdit. Le prophète a désavoué tous ceux qui vivent parmi les mécréants". "A partir d'ici" (la Syrie) "on va construire le califat sur la voie prophétique", affirme-t-il aussi. "Le prophète a dit qu'il serait instauré ici et installé à Damas. Et à partir de là les armées musulmanes se lanceront au secours des autres nations () Allah incite les croyants au combat. Nous les appelons à leurs obligations". Omar Diabi a récemment été désigné comme un important incitateur au départ en Syrie dans un rapport sur les "Nouveaux discours terroristes" du Centre français de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Né au Sénégal, Omar Diabi est arrivé en France, dans la région niçoise (sud), à l'âge de cinq ans. Après une jeunesse marquée par plusieurs condamnations pour des délits de droit commun, il s'est radicalisé en prison puis a rejoint, via le Sénégal, la Syrie en 2013, d'où il a commencé sa fonction de cyber-recruteur. Des échanges avec lui ont été découverts dans plusieurs enquêtes sur des départs d'aspirants-jihadistes vers la zone syro-irakienne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire