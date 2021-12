La Havane (AFP). Accident de car à Cuba: 41 touristes français blessés, 7 grièvement

Quarante-et-un touristes retraités français ont été blessés lundi, dont sept grièvement, dans une collision entre le car qui les transportait et un autre véhicule sur une route du centre de Cuba, a-t-on appris de sources concordantes. L'autocar, avec à son bord 41 touristes français et le chauffeur et leur guide cubains, a percuté un autre véhicule roulant dans le même sens alors qu'il assurait une liaison entre la ville de Santa Clara et la station balnéaire de Varadero, a annoncé la télévision d'Etat dans son journal du soir. Selon un responsable de l?ambassade de France contacté par l'AFP, "tous les passagers et le chauffeur ont été plus ou moins blessés, mais seulement sept d'entre eux sont dans un état jugé sérieux ou grave". Un bilan de santé devrait être publié en début d'après-midi, a indiqué à l'AFP Romain Bail, le maire UMP de Ouistreham (Calvados), où est basée l'association Voyage et culture qui a organisé ce séjour. Selon lui, la plupart des touristes sont bas-normands, dont quatre de Ouistreham, et un ou deux sont bretons. "Les 43 personnes ont été transférées dans un temps record" à l'hôpital régional Gustavo Aldereguia de Cienfuegos, ville située sur la côte sud de l'île, a précisé le responsable à l'ambassade, en contact avec la cellule de crise du Quai d'Orsay. La télévision d'Etat avait auparavant dénombré huit blessés graves. L'accident est survenu vers deux heures de l'après-midi sur une voie rapide à hauteur de la localité de Guayabito alors que les touristes revenaient d'une excursion à Santa Clara, ville qui abrite notamment le mausolée du héros argentin de la Révolution cubaine Ernesto "Che" Guevara. "Le car s'est renversé et a glissé sur plusieurs mètres. Des riverains () ont utilisé une grue pour redresser le véhicule et ont porté les premiers secours aux blessés", a précisé la télévision d'Etat. "Apparemment c'est un camion qui a provoqué l'accident", a rapporté à l'AFP Bruno Menu, responsable de l'agence R-Evolution Voyages, basée à La Havane. - Une collision à vitesse lente - "Selon tout le monde ici, le chauffeur est réputé comme très prudent, il a réussi à freiner et le car a percuté le camion quasiment à l'arrêt, mais il s'est renversé", a ajouté M. Menu, dont l'agence avait pris en charge ces touristes, clients de l'opérateur français Amerasia. Des agents du ministère de l'Intérieur à Cienfuegos ont ouvert une enquête pour tenter d'élucider les circonstances de l'accident. Le Premier ministre Manuel Valls "adresse tout son soutien à nos compatriotes blessés qui font face à la douleur", a indiqué Matignon dans un communiqué. Il "assure leurs familles que tout est mis en ?uvre pour assurer leur prise en charge et leur rapatriement en France". Les accidents de la route ont officiellement fait plus de 500 morts entre janvier et septembre à Cuba, des décès principalement attribués par les autorités à l'indiscipline et à l'irresponsabilité de certains automobilistes. Le tourisme à Cuba est entré depuis novembre dans la saison haute, qui court jusqu'en avril. Après les Canadiens, les Européens et les Latino-américains sont les plus nombreux à visiter l'île communiste. Avec quelque 2,5 milliards de dollars annuels, le tourisme constitue la troisième source de revenus en devises de Cuba, après l'exportation de services professionnels (6 milliards, essentiellement dans le secteur de la santé) et les envois d'argent de la communauté expatriée (2,7 milliards).

