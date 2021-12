Hong Kong (AFP). Hong Kong: les fondateurs du mouvement prodémocratie appellent au retrait

Les trois fondateurs d'Occupy Central, le principal mouvement prodémocratie de Hong Kong, ont annoncé mardi qu'ils allaient se rendre à la police et ont appelé les manifestants à évacuer les sites qu'ils occupent depuis plus de deux mois. "Alors que nous nous préparons à nous rendre, nous appelons tous les trois les étudiants à battre en retraite, à s'enraciner profondément dans la communauté et transformer" la nature du mouvement, a déclaré le dirigeant d'Occupy Central Benny Tai. Cette annonce survient au lendemain de heurts entre policiers et manifestants, parmi les plus graves depuis l'accélération le 28 septembre de la campagne prodémocratie dans l'ancienne colonie britannique passée sous tutelle chinoise. Benny Tai, Chan Kin-man et Chu Yiu-ming ont fondé Occupy Central, un mouvement de désobéissance civile, début 2013 pour demander des réformes politiques. Mais les associations d'étudiants plus radicales ont occupé de plus en plus le devant de la scène. Benny Tai a expliqué qu'ils allaient se rendre tous trois à la police mercredi pour montrer leur engagement envers l'Etat de droit et le "principe de la paix de l'amour". "La reddition n'est pas un signe de lâcheté. Se rendre, ce n'est pas échouer, c'est la dénonciation silencieuse d'un gouvernement sans coeur", a-t-il lancé. Il a rendu hommage au courage des occupants qui campent depuis plus de deux mois dans les rues. Mais la police est "hors de contrôle" et il est temps pour les manifestants de "quitter ces lieux dangereux", a-t-il dit.

