Disney sur glace : 100 ans de magie

Sur une patinoire installée spécialement sur la scène du Zénith, 65 personnages Disney évolueront dans des chorégraphies reglées au millimètre pour le bonheur de tous.

Les incontournables Mickey et Minnie, bien sûr, seront les maîtres de cérémonie de ce voyage au pays des rêves bleus, un voyage fabuleux qui mènera sous l’océan, sous les étoiles de la savane et vers l’infini et au-delà.

Surprenant par la qualité des décors, et l’inventivité des chorégraphies, ce nouveau spectacle nous prouve une fois de plus que la magie Disney opère et séduit immanquablement toutes les générations.



Pratique. Mardi 2 décembre à 20 h ou mercredi 3 décembre à 14 h ou 17 h 30. Zénith de Rouen. Tarifs 28,5 à 46,5 €. www.citylive.trium.fr