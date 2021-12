Les jeunes agriculteurs de la Manche posent nus pour le calendrier 2015

Depuis deux ans, les Jeunes Agriculteurs de la Manche jouent... l'authenticité, dans le plus simple appareil et pour "la bonne cause".

Aidés par le réputé soleil normand, les JA 50 ont laissé leurs bottes, cottes et autres gants de labeur au placard, le temps d'une pose devant l'objectif bienveillant de Linda Lesauvage Trebern.

12 mois, 12 tableaux, 2 nymphes et 11 apollons

Le succès rencontré par les deux précédents calendriers a encouragé les plus timides à franchir le pas. 13 nouveaux agriculteurs dont deux jeunes et jolies femmes se découvrent dans l'édition 2015 dont l'intégralité des recettes ira au téléthon 2014.

Le prix de vente est de 5 euros, intégralement reversé à l'AFM-Téléthon.

Liste des points de vente

VALOGNES - Coordination Téléthon Manche, 109 rue de Poterie 50 700 VALOGNES. (À partir du 30 novembre).

SAINT-LO - Jeunes Agriculteurs de la Manche, maison de l’agriculture, avenue de Paris 50 009 SAINT-LO CEDEX.

BREHAL - FEM D’IMAGES, 6 avenue Eisenhower 50 290 BREHAL. (À partir du 30 novembre).

BRECEY - Fleur d’Anis, 8 Place de l’Hôtel de ville, 50370 Brécey. (À partir du 30 novembre).

Le calendrier peut également être commandé auprès des JA 50 au 02.33.06.48.22.