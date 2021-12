Paris (AFP). Ballon d'Or 2014: Ronaldo, Messi et Neuer finalistes

Cristiano Ronaldo, tenant du titre, Lionel Messi et Manuel Neuer sont les trois finalistes pour le Ballon d'Or de l'année 2014, qui sera décerné le 12 janvier à Zurich, ont annoncé lundi la Fifa et France Football, co-organisateurs du trophée. Le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi, les grands rivaux de la Liga, le premier joue au Real Madrid et le second à Barcelone, ont remporté les six derniers Ballons d'Or. L'Allemand Neuer profite d'un effet Coupe du monde remportée au Brésil, mais le poste de gardien est moins exposé médiatiquement. CR7, qui l'a remporté deux fois (2008 et 2014), fait figure de grand favori à sa succession, après avoir établi un nouveau record de buts en Ligue des champions sur une saison (17 réalisations) au printemps dernier. Messi est le seul joueur à avoir gagné à quatre reprises le Ballon d'Or, cette récompense individuelle suprême. Mais il sort d'une saison sans titre majeur, ayant échoué en finale du Mondial face à l'Allemagne, alors que Ronaldo a gagné la Ligue des champions avec le Real Madrid. Un seul gardien, Lev Yachine (URSS), a remporté le Ballon d'or en 1963.

