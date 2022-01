GREGOIRE, membre du jury Miss France 2011

GREGOIRE, c'est une aventure musicale d'un genre nouveau. Auteur, compositeur, interprète, il est le premier artiste produit par des internautes en 2008 avec la mise en place du label participatif My Major Compagny.

L'album Toi + Moi sort le 22 septembre 2008 et restera plus de deux ans dans le Top 30 des meilleures ventes d'albums. Son premier single Toi + Moi sort au début de l'été 2008 et le succès est immédiat.

Le clip, qui a été visionné près de 9,5 millions de fois sur YouTube(octobre 2010), met en scène l'artiste avec une soixantaine de ses producteurs. Toi+ Moi est par ailleurs sélectionnée comme chanson d'entrée de la tournée 2009 des Enfoirés « font leur cinéma ».

Son deuxième album, Le Même soleil, est sortie le 15 novembre 2010 et le premier single, Danse, est déjà diffusé sur Tendance Ouest et disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Cet opus, qui est également produit par les internautes de My Major Company, comporte notamment un duo inédit avec Jean-Jacques Goldman.

Gregoire et sa voix grave seront dans le jury 2011 du concours de beauté Miss France dont la finale se déroule au zénith de Caen le 4 décembre 2010.