Dossier formation : les avantages de l'alternance

Qui peut suivre une formation en alternance ?



Nathalie Marion-Chanlon : “Toute personne voulant effectuer une formation ou se réorienter. Une personne qui a envie d’appliquer ce qu’elle apprend est prête à entrer en contrat de professionnalisation”.

Corinne Laurent : “Toute personne en recherche d’emploi peut accéder à ce type de contrat pour allier formation et travail en entreprise”.



Quels sont les avantages ?

N M-C : “Pour le bénéficiaire, c’est la possibilité de suivre une formation en étant rémunéré selon un pourcentage du SMIC”.

C.L : “Quand un employeur investit dans la formation d’un salarié, il le garde”.



Comment ça se passe ?

C. L : “Le bénéficiaire doit prospecter et contacter des entreprises pour vendre son projet. Ensuite, il passera 25 % de son temps en formation et 75 % en entreprise”.