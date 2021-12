Badminton : le MDMSA redresse la barre face à Créteil

Dans ce match des mal classés (le MDMSA a perdu ses deux premiers matchs de Top 12), ce sont les Normands qui ont tiré leur épingle du jeu malgré l'absence d'Antoine Bebin. Si les Franciliens, minés par l'absence de leurs deux leaders, ont remporté le premier match de cette confrontation via le double dames, ce fut la seule fois où ils prirent les devants.

Le double hommes formé par Maxime Michel et Clément Gillot, monté de N2 pour l'occasion, l'a emporté difficilement. Ce fut ensuite au tour de la leader du MDMSA, la Russe Natalia Perminova, de remporter son simple dames. Angélique Guilloux vint à bout de Manon Krieger.

Dans les deux simples hommes, assurés par Sylvain Ternon et Maxime Michel, les Normands l'emportent et mènent désormais 5-1. Les Cristalliens sauvent l'honneur dans le premier double mixte. Les Normands achèvent leur victoire par un succès dans le second double mixte composé de Sylvain Ternon et Angélique Guilloux.

"6-2, c'est une belle victoire, sans bonus défensif pour Créteil. Le contrat est rempli, les joueurs ont fait le boulot, c'est bien dans l'optique de la course au maintien car on prend nos distances avec Créteil. Le résultat d'aujourd'hui est une bonne opération avant d'aller dans deux semaines à Issy-les-Moulineaux où une opposition d'un autre calibre nous attend", a réagi le coach Stéphane Renault.