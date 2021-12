Granville, une grève de la faim pour l’hôpital

Interrogé par nos confrères de La Manche Libre, l'élu semble déterminé.

Il réclame " un arrêt pur et simple des fermetures successives des différents services de notre établissement hospitalier et une réécriture complète du projet d'établissement de l'hôpital Avranches-Granville avec la participation active des élus, des représentants du comité d'usagers et du personnel de l'hôpital."

Egalement conseiller communautaire au sein de Granville Terre et Mer, l'élu espère qu'il sera soutenu dans son action et demande "à deux conseillers municipaux, deux conseillers communautaires, deux représentants du comité des usagers et deux représentants du personnel de l'hôpital de s'engager avec moi dans cette action."