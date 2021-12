Paris (AFP). Ligue 1: Bordeaux, Saint-Etienne et Rennes assiègent le podium

Bordeaux, Saint-Etienne et Rennes ont mis la pression sur le podium, surtout les Verts qui ont remporté leur premier derby chez eux au bout de 20 ans face à Lyon (3-0), derrière la tête occupée par le duo OM-PSG. A l'issue de cette 15e journée de Ligue 1, dans le bas de tableau, Evian est sorti dimanche après-midi de la zone de relégation et y a enfoncé Guingamp (2-0), qui y côtoie Lens et Bastia. . Le derby pour "Sainté" Vingt ans ! Le stade Geoffroy-Guichard n'avait plus vu les Verts battre Lyon depuis avril 1994. Ils ont donc mis fin à cette longue traversée du désert à l'occasion du 109e derby, un match très vivant et relevé, qui les replace à un point de leur victime du jour, toujours arrimée à sa troisième place. Et ce succès historique s'est fait avec panache, sous l'impulsion surtout d'un excellent Gradel, auteur de deux passes décisives pour Sall (18) et Van Wolfswinkel (40), avant que Cohade ne tue le match (68). Les Stéphanois ont aussi touché les montants par le même Van Wolfswinkel (13) et Perrin (49). Les Lyonnais ont eu plus de possession mais ont manqué de vitesse et d'idées dans le jeu, et même de réussite, à l'image de Lacazette qui a manqué le cadre sur son penalty (79) et trouvé le poteau de la tête (86). L'OL chute au bout de dix matches sans défaite, alors que l'ASSE étire sa série d'invincibilité à neuf rencontres. . Bordeaux et Rennes, la bonne affaire Les deux autres grands bénéficiaires de cette journée dans le Top 10 sont à l'ouest : Bordeaux s'est accroché en disposant de Lille (1-0) dimanche et a ainsi récupéré sa quatrième place, chipée la veille par Rennes (2-0 contre Monaco). Les Girondins se remettent dans le bon sens après leur revers à Marseille (3-1), même s'ils n'ont pas déployé beaucoup de jeu. "On aurait aimé voir plus de velléités offensives mais Lille ne s'est jamais livré, c'était compliqué de trouver des espaces", s'est justifié leur entraîneur, Willy Sagnol. Rennes est plus convaincant, avec un septième match sans défaite qui le porte à deux points du podium. C'est surtout grâce à son ailier Ntep, encore décisif sur les deux buts samedi. Les victimes de Bordeaux et Rennes font à l'inverse figure de grands perdants du week-end. Monaco, qui restait sur trois nuls en L1 mais aussi une victoire à Leverkusen mercredi en Ligue des champions, a rechuté et ne parvient toujours pas à s'approcher des places européennes, stagnant en milieu de tableau (10e). Mais que dire de Lille, auteur dimanche de son dixième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues, et qui au fil de sa dégringolade se retrouve au 14e rang, à deux points seulement de la zone de relégation ? . OM-PSG, le statu quo Vendredi, Marseille avait mis la pression sur ses poursuivants en dominant Nantes (2-0), grâce notamment à Thauvin, auteur d'un but "zlatanesque" et d'une passe décisive. L'OM continue à faire le plein au Vélodrome alors qu'il reste sur trois revers à l'extérieur (à Lyon et Paris en L1, et à Rennes en Coupe de la Ligue). Samedi, le PSG a répliqué en assurant l'essentiel face à Nice (1-0), sur un penalty d'Ibrahimovic, son sixième but en L1, le précédent remontant au 31 août. Un succès dans la douleur. Les doubles champions de France avaient déjà eu des difficultés contre l'Ajax Amsterdam mardi en C1 (3-1): le PSG ne convainc toujours pas dans le jeu mais vient tout de même d'aligner une neuvième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, et reste l'un des deux clubs invaincus en Europe avec Chelsea. Le duel se poursuit en milieu de semaine prochaine : Marseille se rend à Lorient mardi, et le PSG à Lille le lendemain.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire