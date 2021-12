Saint-Étienne (AFP). Ligue 1: le derby sonne le réveil offensif des Verts

Saint-Etienne a battu Lyon dans le 109e derby entre les deux clubs rivaux, dimanche, pour la première fois dans son stade Geoffroy-Guichard depuis le 6 avril 1994 au terme d'un match de la 15e journée de Ligue 1 qui a sonné le réveil offensif des Verts. Il y a vingt ans, ces derniers avaient alors gagné 3-0 et depuis ils n'avaient battu les Lyonnais que deux fois, à Gerland en septembre 2010 (1-0) et en mars dernier (2-1) sur leurs trente dernières confrontations. C'est aussi la première fois cette saison que les Stéphanois, qui remontent au 5e rang à une longueur de l'OL, 3e (27 points), s'imposent contre une formation du Top 5. De son côté, l'Olympique lyonnais, qui n'avait plus perdu depuis dix journées, a de nouveau fait la preuve de ses difficultés à s'exprimer à l'extérieur où il n'a remporté qu'une victoire cette saison, à Nice (3-1), le 1er novembre. Autre première pour les Verts: ils n'avaient jusqu'à alors cette saison jamais marqué deux fois en première période et ils n'avaient également plus inscrit plus d'un but dans un match depuis leur victoire sur Reims (3-1), le 17 août. - Les Verts en 5-3-2 - C'est le défenseur central Mustapha Bayal qui a ouvert la marque en reprenant de la tête un corner joué de la gauche par Max-Alain Gradel (18). Gradel était encore impliqué sur le second but des Verts inscrit par le Néerlandais Ricky Van Wolsfwinkel qui reprenait un centre délivré de l'aile gauche par l'Ivoirien après que le défenseur Milan Bisevac fut passé au travers sur un ballon en profondeur adressé par Florentin Pogba (40). Pour sa part, Van Wolfswinkel, pourtant décrié par le public stéphanois, a marqué pour la deuxième fois de la semaine après avoir déjà égalisé jeudi contre Qarabag en Europa league (1-1), dans un match où un but lui avait aussi été refusé injustement. En début de partie, il avait touché le poteau sur une reprise du gauche, là encore sur un centre délivré de l'aile gauche par Gradel (12). Enfin, Renaud Cohade a ajouté un troisième but en seconde période en profitant d'une énorme erreur de Corentin Tolisso (68). Christophe Galtier avait adopté un système en 5-3-2 qui a permis à l'ASSE de bien résister sur les quelques temps forts de l'OL en première période mais aussi à Van Wolfswinkel de mieux s'exprimer dans son association avec Gradel. Ce dernier a encore été dangereux sur deux tirs repoussés par Anthony Lopes (54, 62) lequel s'interposait aussi sur une tentative de Franck Tabanou (54) après que Loïc Perrin eut heurté la barre avec une reprise de la tête sur un coup franc de Gradel (49). De son côté, l'OL a affiché un maigre bilan offensif: Nabil Fekir aurait pu égaliser à 1-1 si Stéphane Ruffier n'avait pas fait un arrêt déterminant pour la suite (25). Il a obtenu un penalty pour une faute du gardien stéphanois mais dont la transformation était ratée par Alexandre Lacazette (79) lequel trouvait aussi le poteau sur une reprise de la tête (86) avant que Ruffier ne s'interpose devant Clinton Njie (86).

