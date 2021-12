Drakkars de Caen : Un nouveau point malgré la défaite

La patinoire de Caen la mer a fait le plein ce samedi avec près de 1400 spectateurs pour la réception de Morzine Avoriaz. Avec 4 points obtenus lors des 3 dernières rencontres, les Drakkars avaient à coeur de continuer cette belle série.

La première période n'est pas du tout en adéquation avec les objectifs caennais. Dominés par les Savoyards, les Normands concédent le premier but au bout de 9 minutes, Morzine mène 1 à 0. Ce resultat ne changera pas jusqu'à la pause du 1er tiers temps.

Le réveil caennais arrive lors du second tiers. Menant l'assault vers le but adverse, c'est logiquement que les Drakkars trouvent la faille à la 26ème minute et égalisent par l'intermédiaire de Jean Christophe GAUTHIER, 1 but partout à la fin du second tiers temps.

On assiste ensuite à un dernier tiers temps complétement fou avec pas moins de 3 buts de chaque côté. Les Savoyards prennent d'abord les devants grâce à Artem VALERKO 2 buts à 1. Les Caennais se réveillent et Erwan PAIN égalise à 2 buts partout dix minutes plus tard. Dans les deux minutes qui vont suivre, on assiste à un festival de Jean Christophe GAUTHIER qui non content d'avoir déjà inscrit le 1er but caennais s'en va tuer le match en inscrivant un doublé pour mettre Caen sur le chemin de la victoire, 4 buts à 3 pour Caen à la 54ème minute. Malheureusement et comme souvent cette saison, Caen n'arrive pas à maintenir le score et se fait rejoindre une minute plus tard par Numa BESSON. Les deux équipes décideront du sort de ce match en prolongation.

A l'image de cette rencontre, la prolongation est serrée, les équipes se rendent coup pour coup. Les Caennais loupent le coche voyant la tentative de Dorian PECA échouer. Et c'est finalement le Savoyard Cyril PAPA qui offre la victoire à Morzine Avoriaz à la 65ème minute du match.

Grâce à ce succès, Morzine quitte la zone rouge, pour les Drakkars même si le chemin vers le maintien reste semé d'embûches, la conquête de ce 4ème point en autant de rencontres permet de garder une lueur d'espoir.