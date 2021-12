Berlin (AFP). Biathlon: Fourcade mène la France au succès en relais mixte à Oestersund

Emmenée par Martin Fourcade, l'équipe de France a lancé victorieusement la Coupe du monde 2014-15 de biathlon en remportant dimanche le relais mixte d'Östersund, en Suède. Le quatuor français composé de Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier, et des frères Simon et Martin Fourcade s'est imposé devant la Norvège et l'Allemagne. Dernier relayeur, Martin Fourcade a pris le dernier témoin de son frère Simon avec 36 secondes de retard sur la tête de la course emmenée par le Tchèque Ondrej Moravec. En dépit d'une recharge au dernier passage sur le pas de tir, le N.1 mondial est revenu sur le Norvégien Lars Helge Birkeland et l'Allemand Simon Schempp avant de les régler au sprint. C'est la 7e fois de sa carrière que le double champion olympique de Sotchi franchit en vainqueur la ligne d'arrivée du circuit d'Oestersund où il lancera la défense de son rang de N.1 mercredi sur le 20 km. Les Norvégiens Emil-Hegle Svendsen et Ole Einar Bjoerndalen, membres du relais mixte champion olympique à Sotchi, ont été préservés pour le lancement des épreuves individuelles. Bescond et Chevalier ont cédé à la maladresse au tir pour boucler leur relais respectivement au 7e et 9e rang. Simon Fourcade s'est montré solide, particulièrement appliqué au tir (10/10), dans des conditions ventées. Le patron des trois dernières saisons a pris dimanche une revanche sur l'édition 2013 de l'épreuve suédoise où, maladroit au tir, il avait franchi la ligne d'arrivée en 3e position avant d'être relégué à la 5e, sanctionné de deux minutes de pénalité pour ne pas avoir utilisé l'une de ses trois recharges.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire