Portel-des-Corbières (France) (AFP). Des centaines d'habitants évacués dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales

La montée rapide des eaux a nécessité l'évacuation de plus de 500 habitants dimanche matin dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, en vigilance rouge "pluie-inondation", où l'inquiétude persistait dans l'attente d'un nouvel épisode pluvieux. "En un quart d'heure, vers 02h30, l'eau est montée de trois mètres et demi": Roger Brunel, le maire de Portel-des-Corbières (Aude), n'en revient pas encore de la vitesse à laquelle la rivière Berre est montée dans son village de 1.150 habitants situé non loin du littoral. "On est maintenant en pleine décrue mais on nous annonce un nouvel épisode alors on reste tous en alerte. Nous sommes très inquiets", déclare-t-il à l'AFP vers 09h00. "Mais il n'y a pas de drame", rassure-t-il. "Une quarantaine de personnes ont été évacuées. Elles sont dans leur famille ou dans la salle des fêtes". Les dégâts étaient impressionnants aux abords de la Berre, en vigilance rouge. Les eaux boueuses ont envahi l'ensemble des rives, submergeant les vignes et s'enfonçant jusqu'aux quartiers bas, où des voitures étaient totalement noyées, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans la commune voisine de Sigean, ce qui était redouté est arrivé en début de matinée: l'eau est passée au-dessus de la digue de l'Espinat, d'une hauteur de 6 mètres. Heureusement, les résidents des quartiers bas du bourg avaient déjà été évacués par précaution, soit environ 250 personnes, selon la préfecture. Les eaux de plusieurs rivières ont gonflé très rapidement. La montée de l'Orbieu, notamment, est "préoccupante", concernant 14 communes qui ont toutes activé leurs plans de sauvegarde, selon la préfecture. A Ornaison et Fabrezan, des évacuations étaient en cours ainsi qu'à Tournissan. De nombreuses routes sont coupées. Au total, 152 pompiers sont engagés, sur 355 disponibles, et 80 gendarmes, ainsi qu'un hélicoptère. Dans les Pyrénées-Orientales, "trois des quatre cours d'eau se sont stabilisés" (le Têt, le Réart et le Tech), a déclaré à l'AFP le directeur de cabinet de la préfecture, Fabrice Rosay. Mais l'Agly, dans le nord du département, continue d'inspirer de l'inquiétude: "Les digues de l'Agly sont sollicitées depuis samedi soir et on attend de nouvelles pluies", prévient-il. Cependant, les 100 à 150 mm de précipitations encore à venir vont se produire sur une période "plus étendue". De plus, le vent va s'orienter au nord en milieu de journée, "ce qui va favoriser l'écoulement des eaux", a expliqué M. Rosay. 340 personnes ont été mises en sécurité, en particulier sur les communes de la côte Vermeille (Canet, Argelès-sur-Mer et Le Barcarès). Les sapeurs-pompiers ont dû gérer 1.163 appels et 569 interventions, et la gendarmerie 50 interventions environ, a ajouté la préfecture. 160 sapeurs-pompiers et 70 gendarmes ont été mobilisés, ainsi que 70 hommes de la Sécurité civile. - Jusqu'à 400 mm de cumuls d'eau - Météo France, qui a placé l'Aude en vigilance rouge "pluie-inondation" peu avant 05h00, avertit qu'un répit n'interviendra pas avant dimanche 16h00. L'agence avait déjà placé samedi soir en vigilance rouge "pluie-inondation" les Pyrénées-Orientales et maintenu en orange l'Hérault pour "inondation". "Les pluies sont généralisées sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Les intensités les plus fortes concernent les Corbières et les zones littorales des Pyrénées-Orientales et de l'Aude", précise Météo France. "Depuis le début de l'épisode (matinée de samedi), les cumuls sont très importants sur un axe allant du Boulou à Saint-Paul-de-Fenouillet et Sougraigne en passant par Ille-sur-têt. Sur cet axe, ils atteignent 200 à 300 mm voire très localement 350 mm. Par ailleurs, d'importants cumuls ont été observés en Vallespir et sur les Corbières, de l'ordre de 150 à 250 mm", ajoute l'agence. Météo France avertit que les pluies localement orageuses vont rester fortes dans la matinée de dimanche, "notamment sur une grande partie est des Pyrénées-Orientales ainsi que l'extrême sud et sud-est de l'Aude (dont les Corbières) avec des intensités horaires qui pourront localement dépasser les 40 voire 50 mm". Les pluies perdureront toute la journée sur ces deux départements mais les intensités horaires seront plus faibles de l'ordre de 10 à 30 mm. Ces pluies s'estomperont en soirée sur l'Aude et en cours de nuit prochaine sur les Pyrénées-Orientales.

