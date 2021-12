Paris (AFP). Bal des débutantes: des jeunes filles bien nées valsent pour la bonne cause

Des princesses européennes dont des descendantes de la reine Victoria ou de Louis XIV, de riches héritières comme la fille du fondateur des ordinateurs Dell, mais aussi des enfants de stars : 24 jeunes filles bien nées, de 16 à 22 ans, ont participé, samedi soir, au Bal des débutantes de Paris, événement mondain et caritatif. Au Palais de Chaillot, avec vue imprenable sur la Tour Eiffel scintillante, les débutantes 2014 ont valsé après avoir fait leur "entrée dans le monde" : une présentation en robe haute couture du styliste de leur choix, au bras de leurs cavaliers d'un soir devant leurs parents émus, en tout 400 convives triés sur le volet, au profit de l'association Enfants d'Asie. Depuis 2009, le Bal des débutantes de Paris permet chaque année la scolarisation de 1.100 fillettes et adolescentes défavorisées au Laos et aux Philippines. Après les filles de Sylvester Stallone, Alain Delon, Bruce Willis, Rosanna Arquette, Phil Collins et Robert Kennedy Jr les années précédentes, le Bal des débutantes de Paris a accueilli cette année les filles des acteurs Warren Beatty et Mads Mikkelsen. Retenus sur des tournages, les deux pères étaient absents. Nièce de Shirley MacLaine, Isabel Beatty, 17 ans, était accompagnée au bal par sa mère l'actrice Annette Bening. La Grande-Bretagne était représentée par Ella Mountbatten, descendante directe de la reine Victoria. Victor Belmondo, petit-fils de l'acteur Jean-Paul Belmondo, était le cavalier de Ginevra Fontes Williams, fille d'un magnat brésilien. L'une des benjamines des débutantes 2014 était la Belge Alexandra Moncada, 16 ans, fille du scientifique Sir Salvador Moncada, et arrière-petite fille de Léopold III. Des héritières de Hong-Kong et des Philippines, tout comme Rose Fisher, fille du fondateur du groupe textile Gap, et la princesse italienne Lavinia Boncompagni Ludovisi, ont aussi participé au bal. Relancé en 1992 par la Française Ophélie Renouard, ce rendez-vous international est inspiré d'une tradition aristocratique européenne : le jour de leur 18ème anniversaire, les jeunes filles de la "bonne société" étaient présentées aux souverains. "Aujourd'hui, le Bal des débutantes apparaît suranné mais il participe à la sauvegarde des traditions françaises, et en même temps c'est l'occasion de rappeler que Paris est la capitale des élégances", a estimé à l'AFP Stephane Bern qui chaque année anime la soirée, comme l'a fait longtemps après guerre Jacques Chazot. "Cette année, 24 jeunes filles issues d'une dizaine de nationalités, venues spécialement à Paris à leurs frais, toutes parées par les plus grands couturiers et les plus joaillers, se sont inscrites. C'est un événement qui fait rêver le monde entier et défend l'image de la France, et puis c'est amusant de maintenir les traditions les plus glamour, sans oublier surtout que le Bal des débutantes est pour la bonne cause", a-t-il rappelé. Après un dîner préparé par le chef du Crillon Christopher Hache, le coup d'envoi du bal a été donné sur une valse de Strauss par la Française Elisabeth de Bourbon-Parme, 18 ans, en robe Alexis Mabille, au bras de son père le prince Charles-Emmanuel.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire