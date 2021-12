Paris (AFP). David Guetta, la mondialisation incarnée par un DJ complètement français

Il vit entre Londres, Los Angeles, Ibiza et Dubaï, compose sur son ordinateur à l'hôtel et dans les avions et électrise les dancefloors partout sur la planète. Le DJ David Guetta incarne la mondialisation mais assure se sentir "complètement français". "Je n'ai pas vraiment de lieu fixe où je passe ma vie et je peux pas vraiment me dire: +je vais me lever et me coucher toujours à la même heure+. Il y a plein d'avantages à mon métier, la régularité n'en fait pas partie", confie à l'AFP ce globe-trotteur aux 8 millions d'albums vendus, présent vendredi à Paris pour défendre son nouveau disque, "Listen" (Parlophone), paru cette semaine. "J'ai une vie très internationale, mais je me sens toujours complètement français de culture", précise le DJ, cheveux longs et jeans déchirés, figure de proue de l'important contingent français adopté par les dancefloors de la planète avec les Daft Punk, Martin Solveig, Bob Sinclar. Après le succès de son dernier album ("Nothing But The Beat", 2011), David Guetta, 47 ans, dont 25 passés derrière les platines, ne déroge pas à sa ligne "dansante et festive". Mais il ralentit - un peu - le tempo sur certains titres pour insuffler un brin de "mélancolie" à sa musique. Il ne s'agit pas de siffler la fin de la récréation mais "cet album a été fait à un moment difficile de ma vie, sur le plan personnel et cela influence forcément les textes et la musique", souligne-t-il en référence à sa récente séparation d'avec sa femme Cathy, figure des nuits parisiennes avec qui il formait depuis 25 ans le couple emblématique du "clubbing mondial". "Jusqu'à maintenant, ma vie c'était plutôt la fête non-stop. Là, j'étais à un moment où je me suis posé plein de questions et ça se ressent", confie-t-il au sujet de ces nouveaux morceaux. Ils ont été conçus de façon acoustique, avec un piano et une guitare, avant d'être dopés aux sons synthétique et batteries massives qui constituent la marque de fabrique du DJ. - En Inde avant l'Afrique? - David Guetta, qui décrit sa musique comme "une combinaison de funk, de soul, de new wave et de house music", s'est imposé depuis 2009 comme l'archétype d'une "dance" mondialisée, "standardisée" selon ses détracteurs, moyennant des collaborations avec des poids lourds de la pop comme les Black Eyed Peas, Rihanna ou Madonna. Dans "Listen", il retrouve des collaborateurs de luxe (John Legend, Nicki Minaj ou Sia) mais confie aussi deux morceaux à un jeune artiste croisé dans un studio de Los Angeles, Sam Martin. "On parle toujours de moi pour mes collaborations avec de grands artistes américains, mais c'est aussi ma responsabilité, en tant que producteur, de faire découvrir les gens et de venir avec un son nouveau", estime David Guetta, qui sera en France l'été prochain, dans des festivals, et en décembre 2015, à Bercy. Businessman avisé derrière l'animateur de fête, il n'entend toutefois pas limiter ses voyages aux seuls pays dits "stratégiques en termes de ventes de disques ou de visibilité": "Certains DJ ont choisi de tout miser sur les Etats-Unis parce que c'est le gros marché en ce moment, d'autres sont à fond sur Ibiza. Moi, j'y suis aussi mais j'aime bien aussi aller dans des endroits où il n'y a pas forcément tout le monde", dit-il. "Je vais par exemple faire une tournée en Inde (en décembre, ndlr), c'est un pays où il y a peu de ventes de disques, mais je veux profiter de l'opportunité de découvrir des pays, des cultures", ajoute-t-il. Celui qui s'était associé l'an dernier à l'ONU pour collecter des fonds pour des populations sinistrées aux Philippines et en Syrie, rêve aussi maintenant, "quand j'aurais plus de temps" précise-t-il, de faire une vraie tournée en Afrique".

