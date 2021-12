Paris (AFP). Ligue 1: Paris recolle à l'OM, Rennes au pied du podium

Le PSG, quoique laborieux face à Nice (1-0), est revenu samedi à un point de Marseille, leader également vainqueur la veille (2-0 contre Nantes), pour la 15e journée de L1 où Rennes est venu au pied du podium en écartant Monaco (2-0). Cette journée devait s'achever dimanche soir par le derby Saint-Etienne-Lyon (21h00), entre deux équipes haut classées (7e et 3e). Plus haut encore, le mano a mano en tête du championnat se poursuit. L'OM avait battu Nantes vendredi, avec Thauvin en homme du match (un but et une passe décisive) et des choix payants de Marcelo Bielsa. Samedi au Parc des Princes, et peu après la Ligue des champions mardi (3-1 contre l'Ajax Amsterdam), le PSG a poursuivi sa série vertueuse avec une sixième victoire consécutive en L1 (neuf en comptant la C1). Ibrahimovic a sauvé les siens sur un penalty obtenu par Lucas (15). Le Suédois rejoint le Brésilien et Cavani avec ce sixième but en L1 cette saison. Indisponible pendant sept semaines cet automne (talon), "Zlatan" restait sur quatre matches sans marquer en championnat, où son dernier but remontait au 31 août. Par ses occasions, ses inspirations et son influence, il a retrouvé son niveau, malgré une baisse après la pause due au manque de rythme. Le PSG a largement dominé la première période, mais est retombé dans son traditionnel ronronnement en seconde, en raison d'une "fatigue générale", selon Laurent Blanc. "On a su préserver le score, c'est bien la seule chose positive à tirer de notre seconde période", a grincé l'entraîneur, qui n'a pas apprécié la panique insufflée par les Niçois dans le camp parisien dans la dernière demi-heure. Le PSG ne joue pas forcément très bien, mais le PSG gagne et préserve l'essentiel au cours de son marathon de matches, qui se poursuit à partir de mercredi et en l'espace de sept jours, avec les rendez-vous face à Lille et Nantes, puis surtout Barcelone au Camp Nou. - Ntep encore décisif - L'autre résultat marquant de ce samedi vient de Bretagne, où le Stade Rennais a confirmé sa bonne forme en étirant sa série d'invincibilité à sept matches, qui le porte au quatrième rang provisoire. Cette place pouvait cependant être prise dimanche après-midi par Bordeaux (contre Lille), ou Saint-Etienne en soirée. Ntep a encore été le joueur prépondérant pour les Rouge et Noir avec un débordement débouchant sur un but contre son camp d'Abdennour (10) puis une passe décisive pour Toivonen (19). Monaco à l'inverse, décidément, n'y arrive pas. L'ASM restait sur trois nuls frustrants en championnat et un succès contre le cours du jeu mercredi à Leverkusen en Ligue des champions (1-0). Mais en Bretagne, elle n'a pas su compenser ses vingt premières minutes catastrophiques. Elle s'enferre du coup dans le milieu de tableau (10e) et s'éloigne du gruppetto européen. Reims (8e) lui passe devant à la faveur de son succès sur Bastia (2-1) arraché par Moukandjo à la 85e minute, tout comme Montpellier (9e), grâce à son point récolté à Caen (1-1). Dans le bas du tableau, Lorient et Lens sont les deux grands vainqueurs. Alors que Toulouse avait ouvert le score, Lorient l'a inversé en cinq minutes, par Guerreiro (55), Jeannot (57) et Jordan Ayew (60e s.p.), pour finalement s'imposer 3-2. Lens aussi a fait une excellente opération en battant Metz (2-0) puisqu'il s'extrait ainsi de la zone rouge, au moins provisoirement : cela dépend du match Evian/Thonon-Guingamp dimanche après-midi, entre deux équipes qui y sont engluées. Résultats de la 15e journée de la Ligue 1 de football: vendredi

