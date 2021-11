Paris (AFP). Votes électroniques: l'UMP porte plainte après une attaque contre son site

L'UMP a porté plainte dans la nuit de vendredi à samedi après des cyber-attaques contre son site internet en pleine élection en ligne du président du parti, a indiqué sur France Info le secrétaire général, Luc Chatel. Les quelque 268.000 militants de l'UMP votent jusqu'à 20h00 samedi pour élire leur nouveau président. Nicolas Sarkozy est le grand favori, devant Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Samedi à 08h15, environ 50.000 militants, soit "près de 20% du corps électoral", avaient déjà voté, a annoncé M. Chatel. "Le vote se déroule de manière satisfaisante, même si nous sommes victimes de cyber-attaques depuis le début du vote, peu après 20h30" vendredi, a expliqué l'ancien ministre. "Nous savions que nous allions être attaqués, le site UMP a été victime d'attaques depuis plusieurs jours", a-t-il révélé. Ces attaques ont selon lui "ralenti le flot pour accéder au site, c'est vrai". Mais depuis samedi matin, "il y a de nouveau un flot de votants", a-t-il fait valoir. "Il y a eu plusieurs tentatives de piratage et qui sont, d'après les experts, organisées. Ce n'est pas de l'amateurisme", a précisé le secrétaire général par intérim du parti. "Nous avons déposé plainte cette nuit au commissariat du XVe, les services de police en charge de cyber-attaques enquêtent déjà, ça veut dire qu'ils prennent ça très au sérieux", a indiqué M. Chatel. Le siège du parti est situé rue de Vaugirard, dans le XVe arrondissement de Paris. Ces cyber-attaques n'étaient pas accompagnées "de revendications particulières". "C'est un peu un jeu des +hackers+" de tester la sécurité des sites, a-t-il déploré. "Tout ça avait été anticipé, ça fait des jours et des jours que nous préparons ce scrutin", a martelé M. Chatel. Il a aussi confirmé que M. Le Maire avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour avoir, après la clôture officielle de la campagne vendredi en fin de journée, continué à passer des appels pour inciter à voter.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire