Le Caire (AFP). Egypte: l'ex-président Moubarak est arrivé au tribunal

L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est arrivé samedi matin au tribunal qui doit rendre un verdict dans son procès pour complicité de meurtre de centaines de manifestants durant la révolte de 2011 qui l'a chassé du pouvoir, selon l'agence de presse officielle Mena. M. Moubarak, 86 ans, a été transporté en hélicoptère de l'hôpital militaire du Caire, où il est incarcéré, au tribunal, installé dans une académie de police, a précisé la Mena. Les co-accusés de M. Moubarak, dont ses deux fils Alaa et Gamal, et son ex-ministre de l'Intérieur Habib al-Adly, étaient arrivés un peu plus tôt.

