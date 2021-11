Marseille (AFP). Ligue 1: Marseille stoppe Nantes et reprend ses distances avec Paris

Marseille a mis fin à la série nantaise de neuf matches de L1 sans défaite, vendredi à domicile (2-0) en ouverture de la 15e journée, et restera en tête quel que soit le résultat de Paris samedi contre Nice. Les Marseillais, grâce à un but "zlatanesque" de Florian Thauvin (24) et une jolie tête de Rod Fanni (39), ont repris quatre points d'avance sur le PSG, et entament de la meilleure manière un marathon de dix jours qui doit les mener à Lorient mardi, avant de recevoir Metz dimanche. Les Nantais, qui avaient scellé le destin du coach marseillais Elie Baup un an plus tôt en venant gagner au Vélodrome (1-0), voient leur 4e place menacée par Bordeaux, Saint-Etienne et Rennes. En encaissant ces deux buts, ils abandonnent en outre leur titre de meilleure défense de L1 au double champion en titre, le Paris SG. Marcelo Bielsa, l'entraîneur marseillais, a été bien inspiré de préférer renouveler sa confiance à l'expérimenté Rod Fanni, déjà titulaire contre Bordeaux, plutôt que de faire revenir Jérémy Morel. Car le défenseur central s'est montré très à son avantage contre Nantes. Vigilant, il a mis en échec Gakpé (12), Nkoudou (16) et s'est montré précieux dans la relance. Et sa reprise de la tête sur un coup franc de Florian Thauvin (39), obtenu pour une faute de Djilobodji sur Dja Djédjé, ne gâche rien. D'autant que quatre minutes plus tôt, les Marseillais avaient frôlé l'accident de parcours: le même Dja Djédjé lisait mal la trajectoire du ballon et se laissait lober à l'abord de sa surface, Gakpe récupérant pour remettre intelligemment à Nkoudou, lancé. Celui-ci tentait sa chance, trouvait le pied de Mandanda mais bénéficiait d'un contre favorable avant de trébucher et de se faire déposséder du ballon. Les Nantais s'étaient auparavant montré dangereux, notamment par Gomis (6) qui profitait d'une tête mal négociée de Benjamin Mendy pour tenter sa chance, obligeant Mandanda à se coucher. - Payet encore passeur décisif - Mais c'est bien Marseille qui ouvrait la marque. Sur une belle inspiration de Dimitri Payet, auteur de sa 6e passe décisive de la saison, Florian Thauvin reprenait du talon (24) pour tromper Riou, un geste qui n'était pas sans rappeler les buts acrobatiques d'un autre pensionnaire de Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic. Florian Thauvin, décrit comme un joueur "très important" par son entraîneur quelques jours plus tôt, s'est montré à la hauteur de l'éloge de Bielsa. Passeur, buteur, il aurait aussi bien pu inscrire un doublé sur un bon centre de Mendy détourné in extremis par Vizcarrondo (26), ou une frappe qui n'attrapait pas le cadre (41). A 2-0, l'OM a géré son avance pour sécuriser, enfin, un deuxième succès consécutif après une série de trois défaites en quatre matches, Coupe de la Ligue incluse. Les visiteurs, qui procédait le plus souvent en contre, ont tenté de recoller, par une belle frappe du meneur Jordan Veretout (71) ou par un déboulé de l'entrant Johan Audel (77), mais Steve Mandanda s'interposait à chaque fois. Faux pas initial mis à part (défaite contre Montpellier 2-0), les Marseillais restent donc invaincus au Vélodrome cette saison. Reste à se remettre dans le bon sens à l'extérieur : dès mardi, contre Lorient ?

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire