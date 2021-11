Milan (AFP). Italie: le chômage atteint un niveau historique, coup dur pour Renzi

Le chômage a atteint en octobre un niveau record en Italie, avec plus de 13% de la population active sans emploi, nouveau coup dur pour le gouvernement de Matteo Renzi, qui peine à obtenir des résultats sur le front économique. Il s'agit du taux de chômage le plus élevé enregistré depuis la création des statistiques mensuelles (en 2004) et trimestrielles (en 1977). Il est en hausse de 0,3 point par rapport à septembre (revu en hausse à 12,9%) et de 1 point sur un an. Il est également nettement supérieur aux attentes des économistes (12,5%). En données corrigées des variations saisonnières, le nombre de personnes à la recherche d'un emploi en Italie a atteint 3,41 millions en octobre, soit une hausse de 2,7% sur un mois et un bond de près de 10% sur un an. Plus grave, le taux de chômage des jeunes de moins de 24 ans, déjà un des plus élevés d'Europe, a atteint 43,3%, en hausse de 0,6% par rapport à septembre, et de près de 2% sur un an. "Nous avons perdu un million d'emplois en six ans. Il faut du temps pour remonter la pente", a déclaré M. Renzi lors d'une visite à une pépinière d'entreprises en Sicile. "En même temps nous avons plus de 100.000 personnes qui ont trouvé un travail (+122.000 postes au 3ème trimestre par rapport à la même période en 2013) parce qu'il y a des entreprises qui vont de l'avant, il ne faut pas l'oublier. Alors courage, nous allons y arriver", a-t-il lancé. Selon Eurostat, l'Italie est le pays de l'Union européenne où le taux de chômage a augmenté le plus fortement en octobre. "La hausse du chômage (en Europe) est presque exclusivement le résultat d'un bond énorme de 90.000 chômeurs de plus en Italie", a ainsi souligné Christian Schulz, économiste auprès de la banque d'affaires allemande Berenberg. - Seulement des annonces ? - Le secrétaire d'Etat Graziano Delrio, considéré comme le bras droit de M. Renzi, a cependant fustigé les "bavardages" sur cette hausse en soulignant l'augmentation des créations d'emploi. "De toute évidence, cela ne suffit pas, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais cela confirme que nous sommes sur la bonne voie (). Le nombre de personnes en recherche d'emploi augmente, mais en même temps il y a plus de gens qui trouvent du travail", a-t-il insisté. Il n'empêche, ces chiffres sont autant de mauvaises nouvelles pour Matteo Renzi, après le recul de la confiance des entreprises en novembre, annoncé jeudi et la baisse des ventes au détail en septembre, annoncée mardi. Arrivé au pouvoir sur la promesse de changer l'Italie et de remettre son économie sur les rails, le jeune chef du gouvernement italien peine toujours à présenter des résultats. L'Italie, tout comme la France et la Belgique, a été rappelée à l'ordre vendredi par la Commission européenne sur son niveau d'endettement. Elle doit aussi encore convaincre sur son engagement à mener des réformes structurelles, jugées indispensables pour relancer une économie atone depuis depuis maintenant plus de quatre ans. Le gouvernement italien a ainsi engagé une réforme du marché du travail, qu'il juge cruciale pour inciter davantage les entreprises à embaucher. La loi a été adoptée cette semaine par la Chambre des députés, mais doit encore l'être en deuxième lecture au Sénat, où la majorité gouvernementale est beaucoup plus fragile. "L'Italie est considérée comme un pays qui se contente de faire des annonces. Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas que des annonces, il y a aussi de grands progrès au Parlement sur les réformes structurelles", a affirmé vendredi le ministre de l'Economie Pier Carlo Padoan.

