Capitale de la Normandie réunifiée : "Il n'y aura pas de conflit"

En déplacement en Normandie pour sa dixième étape de "La France qui bouge", la ministre de la Décentralisation en est venue à évoquer la fusion des Normandie, votée mardi dernier, et le choix de la future capitale. Et pour elle, si débat il y a, il sera serein : "Je crois qu'il n'y aura aucun problème pour se mettre d'accord et pour que Rouen, Caen et Le Havre aient un certain nombre de fonctions. L'Etat n'interviendra qu'en cas de conflit majeur. J'ai l'impression qu'il n'y en aura pas ici, ce qui n'est pas le cas partout."

En attendant la fusion, Laurent Beauvais et Nicolas Mayer-Rossignol, présidents de la Basse et de la Haute-Normandie vont préparer courant 2015 un premier budget commun pour 2016.