La Londe-les-Maures (France) (AFP). Intempéries: quatre morts et une enfant disparue dans le Var

Quatre personnes ont péri et une enfant de 8 ans demeure disparue, vendredi dans le Var, qui a une fois encore payé un lourd tribut aux intempéries qui se sont abattues durant 24 heures. En milieu de journée, vendredi, les fortes pluies, accompagnées d'orages et de rafales de vent, se déplaçaient vers le Sud-Ouest, huit départements restant en vigilance orange contre 14 en début de matinée. Le dispositif a été levé dans plusieurs départements dont le Var où la pluie a cessé. Jeudi soir, une femme de 68 ans, non originaire du Var avait été retrouvée morte à Lalonde-les-Maures, selon la Préfecture du département, qui faisait alors état de trois disparus, dont une mère et sa fille. Les corps retrouvés vendredi, le premier à nouveau à La Londe, le second dans le port de Hyères, sont ceux d'une femme d'une quarantaine d'années et d'une quinquagénaire, selon les informations de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Le corps d'un homme d'une quarantaine d'années a également été retrouvé vendredi à la mi-journée sur la commune de Cogolin, frappée dès jeudi soir par les intempéries, a indiqué la préfecture du Var dans un communiqué. Plusieurs plongeurs des sapeurs-pompiers et des gendarmes en treillis fouillaient les berges et le lit de la rivière Maravenne à la recherche de "tout ce qui peut servir d?indice", a indiqué un militaire, dont l'AFP a recueilli le témoignage. Selon un témoin qui souhaitait rester anonyme, c'est ainsi une femme de 42 qui a été retrouvée morte vendredi. Sa fille de 8 ans est toujours portée disparue. "Elles ont été emportées par les eaux alors qu?elles tentaient de sortir de leur voiture au niveau d?un pont qui enjambe la rivière. Un proche de la famille fouillait vendredi matin la carcasse broyée d?une Audi noire, relevant les numéros de série du véhicule", selon ce témoin. - Plus de peur que de mal dans l'Hérault - A la différence du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le préfet du Var, Pierre Soubelet, n'a toutefois pas été en mesure de certifier que le décès de la femme retrouvée morte dans le port d'Hyères, était dû aux intempéries. Le ministre a précisé par ailleurs que deux personnes avaient été sauvées à Sévignan, dans l'Hérault, où il y a désormais, selon lui, une "forte mobilisation" tout comme dans le Var. Dans cette commune, balayée par une mini-tornade, un couple a été enseveli dans sa maison et on a craint le pire. Finalement l'homme et la femme ont été récupérés indemnes. Leur enfant, légèrement blessé, avait été lui pris en charge auparavant par les secours. Arbres déracinés, toitures arrachées, campings dévastés: le maire de cette commune, Jacques Dupin, a précisé que le "phénomène" avait touché "un secteur d'environ 200 m de rayon à Sérignan plage". La minitornade a aussi affecté la commune de Nissan-lez-Enserune produisant de nombreux dégâts matériels. En milieu de matinée, la pluie avait cessé dans le Var, en proie à de forts vents, alors que des trombes d'eau continuaient de s'abattre sur l'Hérault. C'est donc une fois de plus le Var, et tout particulièrement la commune de La Londe-les Maures (8.000 habitants), qui a payé le plus lourd tribut aux intempéries. Le 19 janvier, un précédent épisode climatique avait déjà fait un mort dans cette commune située entre Hyères et le Lavandou. Bernard Cazeneuve a détaillé les secours déployés dans le Sud-Est: cinq hélicoptères ayant effectué 60 hélitreuillages, 40 militaires, 500 pompiers ainsi que 150 gendarmes. Il a remercié et salué l'ensemble des services de l'Etat présents sur place et adressé ses "condoléances" et sa "solidarité" aux familles endeuillées. Huit départements, vendredi à la mi-journée, étaient encore en vigilance orange, selon le dernier bulletin publié à la mi-journée par Météo France: Aude, Haute-Garonne, Tarn, Aveyron, Hérault, Gard, ainsi que les deux départements de Corse. La dernière alerte météorologique importante en France remonte à la mi-novembre: cinq personnes circulant en voiture avaient péri dans des accidents provoqués par les intempéries dans le Gard et la Lozère.

