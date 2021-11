Une chaufferie bois pour 2016

C’est le projet, initié par la précédente municipalité, aujourd’hui porté par le maire adjoint chargé de l’environnement, du développement durable et de l’énergie, Nicolas Joyau. “66% des clients potentiels sont des locataires de Caen Habitat”, explique-t-il.



Un investissement de plus de 9 millions



La société Dalkia, qui a remporté le marché d’exploitation, aura la tâche de convaincre les habitants des secteurs concernés d’adhérer. Dans le même temps, le chantier de construction débutera lui fin 2015, pour une mise en service un an plus tard. L’installation de 3 680 m2 verra le jour à proximité du lycée Rostand, sur l’emprise d’un terrain de sport, lui déplacé.

Au-delà de l’intérêt environnemental, le bénéfice devrait à terme être économique. Sur la facture, en principe, “40 000 € en moins par an rien que pour les bâtiments de la Ville” !

Un projet difficilement viable économiquement ailleurs à Caen. “L’investissement est de 9,5 millions. Il est possible ici à la Grâce-de-Dieu et à la Guérinière grâce à un réseau déjà existant”.