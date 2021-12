Ils portent “l’espérance” dans la rue

C’est animés par leur foi en Dieu que, cet hiver encore, certains d’entre eux braveront le froid pour aller à la rencontre des plus démunis dans le centre de Caen. “D’ailleurs, nous n’attendons pas l’hiver pour le faire, puisque c’est une action que nous menons tout au long de l’année”, expose Alberto Maalouf.

Quatre ans après ses débuts, l’initiative porte ses premiers fruits. “Nous avons enregistré quelques victoires avec des personnes qui ont quitté la rue pour se réinsérer”, à l’image de Jean-Marc qui après avoir logé dans une famille de l’association a retrouvé un travail et abandonné l’alcool.

Ce sont 80 repas qui sont servis tous les quinze jours le dimanche, financés par des dons à l’association. “Nous aimerions faire passer la cadence à une fois par semaine, et aller à la rencontre des gens dans le besoin qui se trouvent également en périphérie”, assure Jean-Marc Levesque, bénévole. “Lorsque nous instaurons un dialogue, nous rappelons que tout cela n’est pas le fait du hasard et que l’espérance et la solidarité entre les hommes peuvent venir en aide.”