Jujurieux (France) (AFP). Ain: un enfant meurt d'une allergie aiguë après un repas à la cantine

Un garçon de neuf ans est mort jeudi dans l'Ain après avoir pris son repas de midi dans une cantine scolaire, victime d'un choc allergique aigu, selon les secours. Les pompiers, alertés pour un malaise au groupe scolaire Charles Juliet à Jujurieux, à 30 km de Bourg-en-Bresse, n'ont pu sauver l'enfant, inconscient et en arrêt cardiaque à leur arrivée. Selon un médecin urgentiste qui l'a pris en charge, le garçon a été "victime d'une crise d'asthme aiguë, due à un choc anaphylactique (réaction allergique exacerbée, ndlr)", dont l'origine n'est pas connue à ce stade. L'élève, qui avait des antécédents asthmatiques, s'est plaint de ne pas se sentir bien en sortant de la cantine vers 13H00, a raconté cette source à l'AFP. Il a été emmené dans une salle de classe où le personnel de l'école lui a administré plusieurs bouffées d'un bronchodilatateur contenu dans un kit de soin de l'enfant. Mais celui-ci est devenu tout bleu, ne respirait plus et le personnel de l'école lui a alors fait du bouche à bouche, ainsi qu'une injection d'adrénaline pour tenter de le réanimer, en vain. Les pompiers sont arrivés à ce moment-là. - Un précédent en 2007 - Une enquête sur les causes de la mort devait être ouverte. Les cas mortels d'allergie à la cantine sont très rares: une recherche dans les archives de l'AFP a fait apparaître un seul précédent en 2007 à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône), près de Marseille, où un garçon de presque neuf ans, allergique au fromage de brebis, était mort après en avoir mangé lors de son repas. Cet enfant, qui faisait l'objet d'un projet d'accueil individualisé (PAI), mis en oeuvre pour faciliter l'intégration à l'école des enfants souffrant de troubles de la santé comme les allergies alimentaires ou l'asthme, avait succombé à un oedème de Quincke, malgré l'administration des médicaments adéquats par le directeur de l'école et l'intervention des pompiers. Si l'autopsie du corps confirme la piste d'une allergie d'origine alimentaire dans l'Ain, l'enquête devra notamment préciser si la victime disposait d'un PAI. Interrogé à ce sujet, le rectorat d'académie de Lyon n'était pas en mesure de répondre dans l'immédiat. Selon le site internet de l'école de Jujurieux, les repas de la cantine sont préparés par la cuisine d'une résidence de personnes âgées voisine.

