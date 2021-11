L'hôpital de la Côte Fleurie tournée davantage vers la Petite enfance

La décision a été prise par la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé : à compter d'aujourd'hui, jeudi 27 novembre, un centre périnatal de proximité et de petite enfance "proposera des consultations de suivi de grossesse, avant et après l’accouchement, pour les mères et leurs nouveaux-nés. Les consultations de gynécologie se poursuivront sur le site de la Côte Fleurie, au sein de ce centre périnatal".

"Les femmes enceintes accoucheront dans la maternité de leur choix, les maternités de Lisieux, Le Havre et Caen étant les plus proches et pouvant accueillir l’ensemble des parturientes du territoire", poursuit le communiqué transmis par l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie.

Les accouchements étaient suspendus pour des raisons de sécurité depuis le 20 octobre dernier. Les recherches se sont activement poursuivies afin de recruter les personnels médicaux nécessaires à une poursuite pérenne de l’activité, mais l’absence de candidatures ne permet pas d’assurer la qualité et la sécurité des soins.