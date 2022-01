Participez au championnat de France de Air Guitar au BBC!

L'air guitar est une discipline déjantée mais qui répond néanmoins à des règles. Pour mimer les plus grands "Guitar Hero" sur scène, vous devez avevoir le sens du rythme, de la scène et un look!

Tout le monde peut participer à ce concours. Vous pouvez déjà vous inscrire via le formulaire sur le site de La Sauce: http://www.la-sauce.org/ .Sachez qu'il est aussi possible de s'inscrire sur place pendant le spectacle.

Pendant cette grande soirée , des groupes avec instruments réels donneront un concert avant et après le concours. Vous pourrez écouter Five ((O)) et Irukanjdi.

Début de cette soirée à 20h au BBC à Hérouville Saint Clair, entrée libre et gratuite.

Ecoutez Malika Leclerc, présidente de l'association La Sauce, organisatrice de l'événement: