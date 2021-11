Paris (AFP). Huit mois avec sursis requis contre Brandao pour son coup de tête

Le parquet a requis jeudi huit mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende contre l'attaquant brésilien de Bastia, Brandao, qui avait porté un coup de tête au milieu du PSG Thiago Motta, après un match à Paris. La décision devait être rendue jeudi après une suspension d'audience. Le 16 août, quelques instants après la fin de PSG-Bastia, comptant pour la 2e journée de Ligue 1, au Parc des Princes, Brandao avait attendu Thiago Motta dans le couloir menant aux vestiaires. Sur les images de la vidéosurveillance, on le voit s'avancer vers lui et porter un bref coup de tête avant de courir vers le vestiaire. Le geste a valu à Thiago Motta une fracture du nez sans déplacement, selon le PSG. Depuis, Evaeverson Lemos da Silva Brandao, de son vrai nom, a reconnu les faits mais nié le caractère prémédité de l'agression. La préméditation est une circonstance aggravante qui rend ces faits passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, et non d'une simple amende, de 1.500 euros maximum. Pour la représentante du ministère public, le caractère prémédité du geste de l'attaquant brésilien ne fait pas de doute, "un coup de tête totalement disproportionné et non pas immédiat". Nous sommes, selon elle, face à "un comportement qui est pensé, qui est calculé, () au-delà d'un comportement qui est simplement affligeant". Elle a rappelé que la jurisprudence retenait la préméditation notamment lorsqu'il y avait eu menace "quelque temps avant". - "Un ascendant psychologique" - "Sur le terrain lors de notre échange, il m'a bien dit qu'il m'attendrait. J'étais loin d'imaginer qu'il le ferait vraiment", a déclaré Thiago Motta lors de son audition par les policiers. Il n'était pas présent à l'audience jeudi, pas plus que Brandao, actuellement hospitalisé. Le Brésilien de Bastia, aujourd'hui naturalisé français, doit être opéré du tendon du quadriceps de la cuisse droite après une blessure à l'entraînement, la semaine dernière. Brandao a lui-même reconnu avoir évoqué, lors de la rencontre, un rendez-vous après le match, mais pour s'"expliquer" avec l'international italien, né au Brésil, a rappelé son conseil Olivier Martin. Dès lors, "son geste n'est pas prémédité", c'est un "acte irraisonné", une "impulsion subite", a plaidé l'avocat. Pour le conseil du joueur bastiais, les insultes proférées par Thiago Motta lors du match expliquent que Brandao ait "pété les plombs" après la rencontre. Selon l'attaquant brésilien, le joueur du PSG lui a dit qu'il n'était "pas un homme" et l'a notamment accusé d'avoir effectivement commis un viol lorsqu'il jouait à Marseille, faits pour lesquels il a bénéficié d'un non-lieu en 2012. "La réalité, c'est que le coup a été porté parce que Thiago Motta" avait "pris un ascendant psychologique" sur Brandao, a plaidé Me Martin. Il a invité le tribunal à tenir compte du fait que le footballeur de Bastia avait "déjà payé cher sur le plan médiatique" et "sur le plan disciplinaire". La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a ainsi déjà sanctionné l'attaquant de 34 ans de six mois de suspension, décision confirmée en appel. Il ne pourra, quoi qu'il arrive, reprendre la compétition qu'à partir du 22 février.

