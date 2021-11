Avec 2,56g d'alcool dans le sang, il fuit les policiers en voiture à Saint-Etienne-du-Rouvray

La BAC patrouille au niveau du boulevard Industriel, à Saint-Etienne-du-Rouvray, quand elle remarque un véhicule avec deux hommes à son bord, les deux sans ceinture de sécurité. Les policiers décident de les suivre.

Après s'être retournés plusieurs fois, les deux passagers se mettent à accélérer, grillant deux feux rouges sur le boulevard Industriel en direction de Rouen. Les forces de l'ordre mettent le gyrophare. En vain, les fuyards ne s'arrêtent pas. Arrivés à une intersection, ils freinent brutalement et s'engagent sur la rue Michel Poulmarch.

Trois policiers face à 20 habitants

Ils arrivent à hauteur d'une aire d'accueil de gens du voyage. Le conducteur sort précipitamment de la voiture, la laisse grande ouverte, et part en courant pour se réfugier dans l'une des caravanes de l'aire. Manque de chance, il trébuche et tombe par terre. Les policiers le contrôlent alors pour le menotter. Il se démène et est aidé par une vingtaine d'habitants de l'aire qui sortent de leurs caravanes pour s'opposer à son interpellation. Les policiers obtiennent du renfort et le calme revient finalement.

Le fuyard, très remonté, est finalement menotté et conduit à l'hôtel de police. Il a fui car il n'avait pas le permis et était ivre au volant, avec 2,56g d'alcool dans le sang. Le passager du véhicule a lui pu se cacher pendant la cohue.