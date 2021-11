Sydney (AFP). Australie: décès d'un joueur de cricket touché à la tête par un lancer

Le joueur de cricket australien Phillip Hughes est décédé jeudi des suites de ses blessures après avoir été touché de plein fouet à la tête par un lancer, a annoncé le médecin de l'équipe australienne. "Il est de mon triste devoir de vous infomer que Phillip Hugues est décédé il y a peu", a déclaré le Dr Peter Brukner dans un communiqué. Le batteur de 25 ans, qui était sur le point de retrouver l'équipe nationale australienne, disputait un match du championnat des provinces australiennes lorsque le drame est arrivé. "Il n'a jamais repris conscience après avoir été blessé mardi", a ajouté le médecin. "Il n'a pas souffert et était entouré de sa famille et des amis proches. La communauté du cricket est en deuil et présente ses plus profondes condoléances à sa famille et à ses amis". Le joueur de l'équipe d'Australie Méridionale avait été atteint à la tête de plein fouet par une balle lancée par un joueur de Nouvelle-Galles du Sud lors d'un match entre les deux Etats australiens comptant pour la Sheffiel Shield. Après le choc, Hughes avait chancelé quelques instants, avant de s'écrouler inconscient face contre terre.

