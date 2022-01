Le Bistrot Foch, sur la place du même nom !

Face à la prairie, l'établissement situé au rez-de-chaussée de l'hôtel Holiday Inn, semble plutôt prestigieux : banquette en cuir rouge, cheminée gigantesque, luminaires façon art nouveau ... Pourtant les prix des formules le midi ne sont pas insensés. Installée avec deux convives à la table n°23, je regarde la carte avec attention. La formule entrée plat ou plat dessert à 14€ semble intéressante. Et en plus, un quart d'eau minéral, plate ou gazeuse, est inclus. C'est assez rare pour être noté. En entrée est proposé une feuille de brick à l'andouille et aux pommes ou une salade de crevettes à l'orange. Les plats sont tout aussi alléchants : faux-filet servi avec beurre persillé ou filet de tacaud avec sa crème ciboulette.



Crumble mangue passion

Enfin, le dessert est unique mais charme d'ores et déjà mes papilles : crumble mangue passion ... Préférant le sucré au salé, je choisis le plat de tacaud suivi du crumble. Le poisson est servi avec des émincés de carottes et de courgettes. Le tout est fin et, accompagné d'un verre de chardonnay (3,50€), répond à mes attentes. Le crumble finit de me combler. Servi tiède, il est fondant et tellement plus original que ses semblables aux pommes ou aux fruits rouges. Belle note finale !

Le Bistrot Foch 4 place Maréchal Foch à Caen. Tél. 02 31 27 57 56

