Leverkusen (Allemagne) (AFP). Ligue des champions: Monaco s'offre encore Leverkusen et rêve de 8e

Grâce à un but d'Ocampos, Monaco s'est imposé sur la pelouse de Leverkusen (1-0), sa 2e victoire sur le club allemand qui permet à l'ASM de renforcer ses chances de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions. Avec 8 points, le club de la Principauté conserve sa 2e place du groupe C, à une longueur de Leverkusen, assuré du billet en 8e, et avec une unité d'avance sur le Zenit St Petersbourg, son adversaire pour la finale du groupe le 9 décembre. L'actuel 8e de Ligue 1, grâce à un superbe effort collectif défensif, a encore tenu en échec l'attaque du 4e de Bundesliga, qui se présentait pourtant avec la confiance d'une 3-1 ramené de Hanovre samedi. Monaco reste invaincu en C1 et n'a toujours pas concédé le moindre but en cinq matches. L'ASM peut même rêver désormais de terminer en tête du groupe! Une heure avant le coup d'envoi, la victoire du Zenit sur Benfica (1-0) avait livré les enseignements: Leverkusen était assuré de la qualification et l'ASM jouerait son avenir contre les Russes en Principauté. Le coach Jardim avait décidé d'associer Abdennour, de retour en forme, au robuste Carvalho en charnière centrale. Presque une obligation en l'absence de Kurzawa, blessé à une cuisse avec l'équipe de France, mais qui coûtait cher à l'ASM puisque Carvalho a hérité d'un nouveau carton jaune (42) synonyme de suspension pour le dernier match de poule capital du 9 décembre. Engagée par un froid glacial (-2 degrés), la première période a livré des débats très engagés dominés par Leverkusen. Monaco a résisté aux raids des Son et Calhanoglou ainsi qu'aux coups de pieds arrêtés de l'international turc tandis que le portier Subasic, battu, était sauvé par sa transversale sur une frappe de Bender (26). - Berbatov applaudi - Les Monégasques ont peiné à s'approcher de la surface adverse et n'ont totalisé qu'une seule frappe (non cadrée) jusqu'à la pause contre 4 dont 3 dans le cadrées aux locaux. Carrasco s'est montré l'option la plus dangereuse mais le Belge était soit trop esseulé soit se heurtait à la rudesse de la défense allemande à l'image de la grosse obstruction de Spahic (27) qui valait un avertissement à l'ex-Montpelliérain. Entré juste avant l'heure de jeu à la place de Son, Drmic manquait une occasion énorme: servi dans la surface sur une déviation de Bender, l'international suisse se retrouvait face à Subasic mais frappait mal le ballon qui passait de peu à côté du montant droit des buts monégasque (67). A peine entré à la place de Carrasco, Ocampos apportait immédiatement du jus à l'attaque. Et l'Argentin se retrouvait à la réception d'un centre de Dirar, bien décalé par Berbatov, pour ouvrir la marque (72). Subasic effectuait un arrêt décisif sur une action en solitaire et dans la surface de Drmic (76) et les Monégasques continuaient de faire corps en défense tout en profitant de la moindre occasion de contre. Berbatov sortait sous les applaudissements du public local qui n'a pas oublié tout ce que l'attaquant bulgare a apporté lors de ses cinq années passées dans le club rhénan (2001 à 2006), tandis que les siens géraient courageusement la fin de rencontre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire