Du nouveau au camping

Elle offre aux amateurs de l'hôtellerie de plein air, un nouveau concept : un emplacement à vie.

“ Les conflits entre les propriétaires de camping et les locataires d'emplacement sont récurrents ”, explique Lionel Monneraye, Pdg de la société.

“ Bail à renouveler sans aucune certitude, restrictions et obligations dans l'utilisation du mobil-home, camping fermé une partie de l'année..., la situation est précaire. Ce que nous offrons, c'est la sérénité et la pérennité ”.

Désormais, la formule Campinov permet de bénéficier d'un emplacement privé et exclusif, sur le long terme, et d'en jouir en toute liberté.

La société est implantée en Normandie et en Bretagne. “ Nous cherchons à développer la société sur les régions où nous sommes déjà présents physiquement, mais aussi à l'étendre dans les années à venir, et notamment dans le sud de la france ”.

Et ça fonctionne ! En Bretagne, 100 ventes de terrains ont été effectuées en un an. De quoi être optimiste. Pratique : tél. 02 31 06 79 69 Fax 02 31 06 79 72 www.campinov.fr



