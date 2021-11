Paris (AFP). Ligue des champions: Monaco en danger, pas Arsenal et l'Atletico

Monaco se rend à Leverkusen avec le risque de perdre sa 2e place alors qu'Arsenal et l'Atletico Madrid sont proches de la qualification, mercredi lors de la 5e journée de la Ligue des champions. Gr. A: l'Atletico y est presque L'Atletico sera qualifié en cas de victoire sur Olympiakos, mais aussi en cas de nul combiné à une défaite de la Juventus. Autant dire que les Madrilènes ont les cartes en mains dans un groupe qui reste serré. Olympiakos peut lui aussi prendre son billet pour les 8es en cas de succès parallèlement à un nul turinois. La Juve justement se rend à Malmö, le Petit Poucet, avec l'idée de faire mieux que l'Olympiakos pour lui passer devant au classement et garder ainsi son destin en mains, sachant que le club grec possède un avantage sur la formation italienne dans les matches particuliers. La Vieille Dame, après un mois d'octobre médiocre, s'est reprise en novembre en enchaînant quatre victoires de rang (Serie A et C1 confondues). (20h45) Atletico Madrid (ESP) - Olympiakos (GRE) (20h45) Malmö FF (SWE) - Juventus (ITA) Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Atletico Madrid 9 4 3 0 1 10 3 7 2. Juventus 6 4 2 0 2 5 4 1 3. Olympiakos 6 4 2 0 2 6 7 -1 4. Malmö FF 3 4 1 0 3 2 9 -7 Gr. B: vers une petite finale Liverpool-Bâle ? Derrière le Real Madrid déjà qualifié, les trois clubs sont encore en course. Bâle possède trois points d'avance sur ses poursuivants, mais accueille le Real Madrid qui compte bien aligner une 15e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Ce qui permettrait d'égaler le record du club codétenu par les entraîneurs Miguel Muñoz en 1960-1961 et José Mourinho en 2011-2012. Le match crucial devrait donc plutôt se jouer en Bulgarie, où Ludogorets reçoit Liverpool après avoir perdu de justesse en Angleterre (2-1). Les Reds, actuellement en grande méforme (quatre défaites de rang), ne seraient pas encore éliminés en cas de mauvaise surprise à Razgrad si le Real gagne en Suisse. Mais les hommes de Brendan Rodgers feraient mieux d'en ramener au moins un point pour pouvoir disputer à domicile une petite finale pour la 2e place face à Bâle lors de la dernière journée. (20h45) Ludogorets Razgrad (BUL) - Liverpool (ENG)

