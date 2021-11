Musique à Caen : soirée de cloture du festival les Boreales

Festival pluridisciplinaire crée en 1992 et regroupant littérature, théâtre, musique, danse, cirque, cinéma ou encore expositions, les Boréales se déroule à Caen jusqu'au 30 novembre 2014. Le festival a mis à l'honneur le dynamisme de la scène artistique nordique et balte. Pour sa 23ème édition, le festival a placé au cœur de sa programmation la Norvège qui célèbre le bicentenaire de sa Constitution et Riga, acteur central de la création artistique sur la scène européenne qui est devenue Capitale Européenne de la Culture en 2014.

Le 29 novembre se déroulera au Cargö, à Caen, la soirée de clôture. Pour l'occasion se produiront sur scène à partir de 20h, Astrid Engberg feat Mattic, Trainspotters et Movits.

Astrid Engberg feat. Mattic

Originaire du Danemark, Astrid Engberg offre une musique chaleureuse aux influences multiples, mêlant avec beauté des beats électroniques à des sonorités jazz, soul et hip-hop pour dévoiler un trip-hop épuré et envoûtant. Pour son second album, Poerty, elle a collaboré avec le rappeur américain Mattic qui l'accompagnera.

Trainspotters

Groupe de hip-hop originaire de Suède, Trainspotters est composé de Rewind et de George Kaplan qui appartiennent tous deux au collectif artistique Random Bastards (production de film de skate et de snowboard, label, marque de vêtements, organisation de concerts et tournées d’artistes). Avec deux albums à son actif, le duo suédois propose une musique aérienne et vaporeuse. Leur premier album, Dirty North, a été nommé aux P3 Guld catégorie ”hip-hop soul” (équivalent des Victoires de la Musique en Suède).

Movits !

Offrant un mélange de hip-hop et de swing, les trois gentlemen du groupe suèdois Movits ! viendront apporter leur dynamisùe pour clôturer les Boréales. Sur scène, ils offrent une prestation énergique et fascinante. Chantant en Suèdois, le trio dévoile une musique aux rythmiques entraînantes et dansantes.

Ecoutez Jérôme Remy directeur artistique du festival.