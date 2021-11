Barcelone (AFP). Catalogne: Mas prêt à organiser des élections pour se séparer de l'Espagne

Le président catalan Artur Mas s'est prononcé mardi en faveur d'élections régionales anticipées portant uniquement sur la volonté ou non des Catalans d'obtenir l'indépendance, en vue d'achever avant fin 2016 un processus menant la puissante région à se séparer de l'Espagne. Le nationaliste conservateur Artur Mas, qui ne prononçait jamais ouvertement le mot "indépendance" il y a encore deux ans, a présenté un plan en six étapes lors d'une conférence devant 3.000 personnes. Cette allocution sur l'avenir de la Catalogne était très attendue, 15 jours après une consultation symbolique sur l'indépendance qui a attiré 2,3 millions de personnes, sur 7,5 millions d'habitants, en dépit de son interdiction par le tribunal constitutionnel et l'opposition de Madrid. Concernant l'avenir, "la décision finale appartient au peuple catalan, cela doit être une décision directe et elle ne peut être (décidée) dans les bureaux" des politiques, a lancé le leader nationaliste provoquant un tonnerre d'applaudissements dans une salle acquise, où le public scandait "indépendance!". M. Mas, du parti Convergencia i Unio (conservateur), s'est dit prêt à organiser rapidement des élections régionales anticipées - elle devaient en principe avoir lieu seulement en 2016 - sur le seul sujet de l'indépendance. Il n'a pas fixé de date, mais au regard du programme qu'il a décliné, elles auraient forcément lieu en 2015. Pour organiser ce scrutin qu'il est le seul légalement à pouvoir convoquer, M. Mas veut la mise sur pied d'une liste unitaire, "transversale et forte" impliquant l'ensemble des partis favorables à l'autodétermination, ainsi que des représentants de la société civile et des politiques. Pour cela, il a appelé à laisser de côté les "discussions éternelles sur des sujets secondaires", sachant qu'il devra surmonter l'opposition de son ancien allié d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, gauche indépendantiste) Oriol Junqueras. Présent lors du discours, celui-ci a longuement hésité à applaudir le président catalan. La plateforme, si elle emportait la majorité absolue, disposerait alors d'un mandat de 18 mois, jusqu'en 2016, pour lancer un processus débouchant sur la création d'un Etat catalan indépendant, a-t-il expliqué. M. Mas a assuré qu'il s'agissait de "l'unique" voie encore possible permettant aux Catalans de s'exprimer, alors que Madrid cherche depuis plusieurs années à entamer l'autonomie de la Catalogne, dont "la société est de plus en plus déconnectée" de l'Espagne, a-t-il estimé. Engagé depuis plus de deux ans dans un bras de fer avec le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy sur la question de l'autodetermination du peuple catalan, Arturo Mas risque une inculpation pour "désobéissance civile" après avoir organisé le vote du 9 novembre. Avec ce discours, il vient de se rapprocher encore davantage du programme de la gauche indépendantiste. Détaillant son projet, il a expliqué que les députés élus sur cette plateforme devraient alors suivre un plan en six étapes. Ils devront aviser les institutions de l'Etat espagnol de leurs intentions, proposer "l'ouverture de négociations formelles"", "préparer des institutions () afin d'assurer la transition efficace vers la création d'un nouvel Etat", "préparer les bases d'une future Constitution catalane", "soutenir le gouvernement (catalan) en place pour lui permettre de gouverner", le tout "pour organiser en fin de compte des élections en vue d'une assemblée constituante" et d'un "référendum". Le programme de M. Junqueras est similaire mais prévoit une déclaration unilatérale d'indépendance dès le départ. Près de six Catalans sur dix (60,3%) souhaitent une réforme de la Constitution instaurant une fédération en Espagne pour résoudre le conflit opposant leur région au pouvoir central, selon un sondage publié mardi par le quotidien El Mundo. Toutefois seulement 35,7% seraient favorable à une séparation, selon cette enquête. Mariano Rajoy, qui n'avait pas réagi mardi soir au discours de M. Mas, est attendu samedi en Catalogne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire