Paris (AFP). Ligue des champions: Messi dans la légende, Chelsea et Shakhtar en 8e

Lionel Messi est entré mardi dans la légende en effaçant d'un triplé des tablettes le record de buts de Raul en Ligue des champions (74 contre 71), tandis que Chelsea et le Shakhtar Donetsk se sont qualifiés pour les 8e de finale. Les deux qualifiés de mardi soir rejoignent le Real Madrid, Barcelone, Paris SG, Dortmund, Bayern Munich et Porto, qui avaient déjà leur billet en poche. Gr. E - Manchester City toujours en vie ! Les Citizens ont sans doute poussé un gros ouf de soulagement en apprenant le résultat du match à Moscou entre le CSKA et l'AS Rome (1-1) qui s'était joué avant le leur. Ce nul permettait en effet à Manchester City de rester en vie dans la course aux 8e de finale quoiqu'il arrive ensuite face au Bayern Munich. Mais au terme d'un match fou et grâce à un triplé d'Agüero, City a arraché le succès (3-2) contre les Bavarois, déjà qualifiés. City a maintenant 5 points, tout comme la Roma et le CSKA. La deuxième place qualificative se jouera entre ces trois équipes lors de la dernière journée. Suspense ! L'AS Rome peut être amère: l'équipe de Rudi Garcia menait 1 à 0 dès la 43e minute avant de concéder le nul dans la dernière action du match sur un éclair de Berezutsky (90+3). L'histoire retiendra toutefois que l'inaltérable Totti a marqué son 18e but en C1 sur un coup franc direct à l'âge de 38 ans, 1 mois et 29 jours, améliorant le record du plus vieux buteur, qu'il détenait déjà. Gr. F - Messi dans les étoiles On l'attendait ce fameux but de Messi et il y en a eu trois finalement sur la pelouse de l'Apoel Nicosie: l'Argentin du Barça a marqué un triplé, soient les 72e, 73e et 74e buts de sa carrière en Ligue des champions, effaçant ainsi le record de Raul (71). Son grand rival Cristiano Ronaldo (70 buts en C1), qui jouera mercredi, est sans doute vexé. Mais les votes du Ballon d'Or se sont achevés vendredi dernier, ce qui pénalise la "Puce" vis à vis de "CR7". La soirée chypriote du Barça a également été marquée par le premier but sous ses nouvelles couleurs catalanes de Suarez. Résultat final: 4 à 0 pour le Barça. Mais dans cette poule, le Paris SG (déjà qualifié tout comme les Barcelonais) reste leader d'un petit point, grâce à son succès contre l'Ajax Amsterdam, 3 à 1, sur un doublé de Cavani et un but d'Ibrahimovic. La première place du groupe se jouera à Barcelone le 10 décembre. Gr. G - Chelsea humilie encore Di Matteo Le Chelsea de Mourinho poursuit son programme sans accroc et a décroché le premier billet qualificatif dans cette poule à la faveur de sa large victoire contre Schalke (5-0). Voilà un revers qui va très faire mal à l'orgueil de Di Matteo, nouvel entraîneur de la formation allemande qui avait gagné la Ligue des champions avec Chelsea en 2012 avant d'être limogé six mois plus tard seulement. Dans l'autre match, le Sporting Portugal s'est finalement imposé 3 à 1 contre Maribor, dans un match retardé près de 45 minutes en deuxième période pour une panne d'éclairage. Gr. H - Le Shakhtar en 8e sans jouer

