Les Beatles arrivent sur iTunes !

Les Beatles entrent dans l'ère du numérique, puisque Apple et la maison de disque des Beatles Emi viennent d'annoncer l'apparition du catalogue des Beatles sur iTunes.

Une nouvelle qui tombe 40 ans après la séparation du mythique groupe de Liverpool, lors du 70ème anniversaire de John Lennon et pour les 10 ans de la boutique iTunes.

17 albums ou compilations pour retrouver le meilleur des Beatles comme "Sgt Pepper's", "Help", "Let it be" ou encore "Yellow Submarine" en téléchargement légal pour iPod, iPhone, iPad...

Autour de 9.60 euros par album ou 110 euros pour avoir l'ensemble des titres et des documentaires exclusifs comme le premier concert des Beatles aux Etats-Unis.

Paul Mc Cartney et Ringo Starr sont heureux et satisfaits de voir évoluer la musique des Beatles dans le monde du numérique