Paris (AFP). Ligue des champions: le PSG veut battre l'Ajax pour une finale à Barcelone

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG s'efforcera mardi (20h45) de battre l'Ajax Amsterdam afin d'aborder en position de force une probable finale pour la première place du groupe F, le 10 décembre à Barcelone. L'objectif prioritaire, la qualification, est atteint depuis le 5 novembre et une victoire (1-0) contre l'Apoel Nicosie, mais il en reste un et il n'est pas si secondaire que ça. La saison dernière et la précédente, Paris avait en effet décroché la première place et en avait été récompensé par des huitièmes de finale contre Valence et le Bayer Leverkusen, de bonnes équipes mais très loin des terreurs qui guettent au tournant les deuxièmes de poule. Après quatre journées, Paris compte une longueur d'avance sur Barcelone, qui devrait selon toute probabilité prendre trois points à Nicosie face à l'Apoel. Les joueurs de Laurent Blanc savent donc ce qu'il leur reste à faire pour arriver le 10 décembre sur la pelouse du Camp Nou en position de leader auquel un match nul suffit : battre l'Ajax au Parc des Princes. "On ne peut pas déjà penser au match du Barça. Pour jouer cette finale, entre guillemets, il faut déjà jouer l'Ajax et gagner", a prévenu lundi le gardien parisien Salvatore Sirigu. "L'Ajax va tout donner, ils jouent une troisième place qui est importante pour eux. Vu le match aller et les difficultés qu'on a eues, nos esprits ne sont pas déjà au Barça mais bien au match de demain (mardi)", a-t-il ajouté. - Encore des absents - Ce n'est pas central, mais la rencontre de mardi pourrait effectivement servir aussi à faire oublier un match aller un peu bâclé (1-1 le 17 septembre), concédé à une époque où Paris semblait incapable de tenir un résultat. "On n'avait sans doute pas autant de confiance. On a encore des progrès à faire mais je constate qu'on est toujours présent en L1 et en C1. Je pense et j'espère que dans nos moments forts on saura être plus tueur. A l'aller, on aurait dû le faire", a déclaré lundi Laurent Blanc à propos de cette première manche. De son côté, l'Ajax cherchera sans doute à prendre un point qui pourrait effectivement lui être utile dans la course à la troisième place, qualificative pour l'Europa League. "Nous comptons vendre notre peau très, très cher. On joue très bien au foot nous aussi et il ne faudra pas jouer avec la peur au ventre. Je ne veux pas voir ça mais une vraie lutte, pour décrocher le meilleur résultat possible", a ainsi assuré l'entraîneur néerlandais Frank De Boer en conférence de presse. Vraiment pas épargné par les blessures, le club de la capitale comptera en outre encore de nombreux absents au moment d'essayer de prolonger sa jolie série de sept victoires (cinq en championnat, deux en C1). Verratti, Motta, Cabaye, Bahebeck et Douchez ont ainsi déclaré forfait, alors que Matuidi, Lucas et bien sûr Ibrahimovic présentent des états de forme incertains. D'abord annoncé présent, le défenseur et capitaine parisien Thiago Silva manquera finalement lui aussi la rencontre en raison "d'une contracture à la cuisse droite", a annoncé le club sur son site internet. "Depuis le début de saison, on a beaucoup de difficulté à aligner la même équipe. C'est comme ça. Mais on est toujours présent. Espérons qu'en 2015 on repartira avec beaucoup moins de problèmes", a commenté Blanc. La métamorphose de Pastore, convaincant à Metz vendredi dans un rôle de guerrier plutôt inattendu, et la remise à niveau progressive d'Ibrahimovic sont des atouts pour le technicien parisien. D'autant que la défense de l'Ajax reste un vrai point faible, avec déjà 15 buts encaissés en championnat et sept en Ligue des champions. A l'aller, les Parisiens n'en avaient pas profité. Mais ils savent désormais que les buts inscrits mardi au Parc peuvent leur donner plus de confort dans 15 jours au Camp Nou. A la veille de ce match, quatre-vingt quinze supporteurs de l'Ajax ont été interpellés autour de minuit. Ces interpellations ont donné lieu à 54 placements en garde à vue et visaient des supporteurs "qui voulaient apparemment en découdre avec d'autres supporteurs parisiens dans le quartier du pont de l'Alma", a précisé la police.

