Découvrez le nouveau clip de Mylène Farmer, Oui mais non...

Oui mais non... comme l'ensemble du nouvel album de Mylène Farmer a été produit par Red One, le producteur de Lady Gaga. D'ailleurs on retrouve quelques similitudes entre les deux artistes comme par exemple ce clip de Oui... mais non qui retrouve par certains aspects l'univers de Lady Gaga en l'adaptant à la sauce Farmer.

Oui mais non est le premier extrait de l'album "Bleu noir" qui sortira en France le 6 décembre prochain. A noter que la mise en ligne du clip s'est faite de façon plutôt originale. Au bout de 270 000 visites sur le site officiel le clip a été mis en ligne automatiquement, désormais c'est au bout de la 350 000 visites sur le site de BLEU NOIR qu'un autre élément de l'album sera mis en ligne.

Découvrez dès maintenant le clip de Oui mais Non de Mylène Farmer et retrouvez son univers et plus d'informations sur l'album sur son site officiel.