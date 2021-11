La députée UMP Véronique Louwagie interpelle Manuel Valls

Monsieur le Premier ministre,



Alors que les Français se tournent chaque jour un peu plus vers leurs maires pour bénéficier d’un service public local de qualité, les élus locaux sont assommés par les baisses brutales des dotations : moins 12 milliards d’euros entre 2014 et 2017.



Certes, vous justifiez ces réductions par la nécessité de réaliser des économies : mais en ne faisant des économies réelles que sur les collectivités, vous ne montrez pas l’exemple ! Pour le reste des économies de l’Etat, il ne s’agit en réalité que d’une moindre augmentation des dépenses.



A côté de ces baisses brutales de dotations, les maires, dont j’ai pu mesurer ce matin l’inquiétude au Salon des Maires, doivent faire face à des perspectives de recettes en diminution.

Car la réalité, Monsieur le Premier ministre, c’est qu’après avoir augmenté massivement les impôts des Français pendant 2 ans et demi, vous vous défaussez maintenant sur les élus qui craignent de devoir augmenter les impôts locaux pour ne pas dégrader le service public local, ce qui, en réalité, est une obligation dans le contexte des baisses de dotations, au moyen de :



- la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires,

- l’augmentation de la taxe de séjour,

- la majoration de taxe foncière sur le non bâti dans les zones tendues.

En clair, vous demandez aux élus d’assumer à votre place les augmentations d’impôts !

Il est évident que les collectivités doivent aujourd’hui s’engager dans des économies sur la dépense publique locale, mais la brutalité de vos baisses de dotations risque de contraindre les élus, dans l’urgence, à baisser leurs dépenses d’investissement, et ce alors qu’elles se voient imposer de nouvelles dépenses telles les rythmes scolaires !



Les Maires sont essentiels dans notre tissu social, il faut les encourager à réformer et non leur couper les vivres !



Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que l’État devrait montrer l’exemple en faisant un réel effort de réduction de ses dépenses, en faisant un réel effort de simplification et en proposant une réforme territoriale intelligente et claire ?