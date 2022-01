TV News: BFM Business bientôt sur vos écrans

Commençons par une bonne nouvelle pour le groupe Canal+, c'est l'augmentation de son chiffre d'affaires de 2% au 3ème trimestre 2010. Les raisons de cette augmentation: les bons recrutements d'abonnés pour Canal+ et Canalsat (+ 248000 sur 12 mois), la hausse des recettes pub et les activités internationales qui se portent bien.

Notons l'arrivée d'une nouvelle chaînes d'information économique lundi prochain sur le câble, l'ADSL et le satellite. C'est celle de la chaîne BFM Business lancée par le groupe Nextradio Tv. Au programme pour cette nouvelle chaîne de l'actualité économique et financière 24H/24 et 7J/7. Elle sera seule sur ce marché après la fermeture du bureau français de Bloomberg Télévision en 2008. L'investissement mis sur la table par son président Alain Weill est de 3 millions d'euros + 2 millions d'euros de fonctionnement annuel.

TF1 a annoncé avoir programmé une soirée spéciale consacrée aux Enfoirés à l'occasion des 20 ans du spectacle. Ainsi, en plus du traditionnel spectacle, nous aurons le droit à une émission "best of" des 20 ans d'enfoirés, cette émission sera présentée par les enfoirés eux-mêmes... A voir le 10 décembre prochain sur TF1