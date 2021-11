Andard (France) (AFP). Sarkozy à Angers: je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique

"Nicolas Sarkozy, engagé dans la course à la tête de l'UMP, a affirmé lundi soir près d'Angers qu'il n'avait "pas d'adversaire" dans sa famille politique, à cinq jours du scrutin pour la présidence du parti. "Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique, je n'en ai pas le droit. Ce que nous avons vécu entre Jean-François Copé et François Fillon, je ne le ferai revivre à personne", a lancé l'ancien président de la République, lors d'une réunion publique à Andard (Maine-et-Loire) qui a réuni quelque 2.000 personnes. "Pendant qu'on se divisait, on ne travaillait plus. Aujourd'hui, c'est le temps collectif, la famille rassemblée", a dit Nicolas Sarkozy. "Qui peut prétendre réformer la France seul? J'aurai besoin de tout le monde", a souligné Nicolas Sarkozy, qui a aussi proclamé qu'il ne voulait pas être "l'élu du milieu médiatique, ni du milieu journalistique". Lors de son intervention d'environ une heure, l'ex-chef de l'Etat a lancé que "l'intégration à la française" était "l'échec le plus retentissant depuis 30 ans." "Ce n'est pas la question de nos compatriotes musulmans dont la grande majorité fait honneur à la France. La question, ce n'est plus seulement de se dire ce que la République peut faire pour l'islam, mais ce que l'islam peut faire pour la France", a-t-il précisé, très applaudi. Sur cette question de l'intégration, il a aussi indiqué qu'il proposerait un débat aux militants de sa famille politique.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire