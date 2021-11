Ferguson (Etats-Unis) (AFP). Ferguson: décision sur l'inculpation ou non du policier, craintes de nouvelles violences

Le policier blanc qui a abattu un jeune Noir désarmé en août à Ferguson (Missouri, centre) devait savoir lundi dans la soirée s'il allait être traduit devant un tribunal. Les forces de l'ordre, qui craignent de nouvelles manifestations violentes après les émeutes de cet été, se préparent à toute éventualité depuis plusieurs jours. "Le grand jury examinant l'affaire Michael Brown/Darren Wilson est parvenu à une décision et elle sera annoncée plus tard aujourd'hui", a indiqué lundi après-midi le bureau du procureur dans un communiqué. "Oui, je peux confirmer qu'une décision a été prise", a indiqué à l'AFP l'un des avocats de la famille de Michael Brown, ajoutant que l'annonce pourrait intervenir lundi vers 16 heures locales (22H00 GMT). Le jeune homme de 18 ans --qui n'était pas armé-- a été tué par Darren Wilson en plein jour dans une rue de Ferguson le 9 août d'au moins six balles. Le corps du jeune homme avait été laissé à la vue des passants pendant plusieurs heures, en plein soleil, ajoutant encore à la colère des manifestants qui y ont vu un signe de plus du mépris des forces de l'ordre pour la population noire. Une vingtaine de minutes avant cette confrontation, Michael Brown avait été filmé dans une supérette en train de voler une boîte de cigares. Les 12 membres du grand jury se sont réuni à huis clos pendant environ trois mois pour déterminer s'il y a lieu ou non d'inculper et poursuivre le policier de 28 ans. La mort de Michael Brown avait ravivé les tensions raciales et provoqué des émeutes au point qu'un couvre-feu avait été imposé plusieurs jours à Ferguson. Dans cette ville de 21.000 habitants, 67% de la population est noire mais les édiles et les policiers sont quasiment tous blancs. - Craintes d'émeutes - Selon les médias, le policier a déclaré devant le grand jury avoir agi en légitime défense après une empoignade avec Michael Brown. Mais des témoins ont déclaré que le jeune homme avait les mains en l'air lorsqu'il a été tué. Il pourrait être inculpé d'assassinat, de meurtre ou d'homicide involontaire, ou ne pas être inquiété du tout par la justice. Les autorités craignent de nouvelles émeutes s'il devait échapper à un procès. Dans cette perspective, le gouverneur a décrété l'Etat d'urgence il y a une semaine et activé la Garde nationale, et le FBI a renforcé ses équipes sur place avec une centaine d'agents supplémentaires. Les appels à la retenue et à des manifestations pacifiques se sont multipliés depuis vendredi émanant notamment du président Barack Obama, du ministre de la Justice Eric Holder et de responsables locaux, ainsi que des parents de Michael Brown. Le tribunal de Clayton, où le grand jury a siégé et qui se trouve à une vingtaine de minutes de Ferguson, est protégé depuis ce week-end par des barrières métalliques et de gros plots de plastique orange. De nombreux commerçants et entreprises de Ferguson ont protégé leurs devantures avec de grands panneaux de bois et plusieurs écoles ont prolongé le week-end de Thanksgiving en fermant leurs portes toute cette semaine. Plus d'une centaine de manifestants ont défilé dimanche soir à Saint Louis, plus important rassemblement organisé depuis une semaine.

