Un Thanksgiving made in Caen

Pour la petite histoire, Thanksgiving signifie “action de grâce”, célébrée suite aux bonnes récoltes qui ont permis aux premiers colons d’Angleterre de survivre sur le sol américain. Aujourd’hui, c’est le moment de se montrer reconnaissant de toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans l’année. La petite communauté US vivant à Caen ne va pas couper à la tradition, à l’image des basketteurs américains du CBC.

Le repspect des traditions

Ainsi, Ian Caskill, natif de Virginie, et Bryson Pope, originaire d’Oklahoma, ont prévu de se retrouver ce jeudi 27 pour fêter Thanksgiving. La star du jour, c’est bien sûr la dinde. Elle sera accompagnée de gelée de cranberries, d’un gratin de patates douces aux chamallows et au sucre de canne, de petits pains au maïs et de haricots verts. En dessert aussi ce sera du classique avec du cheesecake et de la tarte à la citrouille. “La tradition c’est de manger un bon repas, entre amis, et de regarder des matchs de football américain à la TV,” confie Ian Caskill.