La socio-esthétique intègre le CHU en renfort contre le cancer

Le concept est simple et existe en France depuis les années 60. Dans une petite salle du centre hospitalier, loin du blanc uni des autres chambres, un nouveau service est proposé aux personnes qui souffrent de cancer.

Pour le bien-être

La socio-esthétique est un ensemble de pratiques mêlant manucure, soins du visage, maquillage, massage et épilation. L’objectif est de maintenir ou d'améliorer la qualité de vie des personnes fragilisées. En effet, il est de plus en plus considéré comme primordial, en plus des soins propres à une maladie, de prendre en compte la qualité humaine du patient, son effacement social, sa perte de confiance et de considération de soi.

Ici, dans le service de cancérologie, les chimiothérapies étant plus ou moins invasives, mettre en pratique la socio-esthétique permet de redresser l’image du patient, de le conditionner pour ne pas se laisser marginaliser par sa maladie. D’autant que le nombre de personnes ne cesse d’augmenter dans ce service.

Dans la volonté du CHU, "il est espéré que ce service s’étende au-delà de la cancérologie", exprime Angel Piquemal, Directeur général du centre hospitalier.

Pratique. Pour RDV ou info, appeler le secrétariat de la Fédération de Cancérologie : 02 31 06 54 53