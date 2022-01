SORTIR EN REGION: mardi 16 novembre

Sara Forestier, César du Meilleur Espoir Féminin pour son rôle dans l'Esquive en 2004 et présente ce soir à l'UGC Mondeville avec le réalisateur Michel Leclerc pour présenter le film " Le nom des gens".

La jeune actrice y incarne une militante de la cause sociale qui piège les hommes de droites.

Aujourd'hui et demain redécouvrez Roméo et Juliette au théâtre d'Hérouville St Clair dans une version revisitée.

Des spectacles aussi à Granville tout à l'heure avec "Le meunier hurlant" à 18h30 et au théâtre de St Lô "Stones" à 20h30, un spectacle qui s'inspire de l'action des résistants du ghetto de Varsovie.

L'association éco-citoyenne La Part du Colibri propose son débat du mardi autour du thème de l'épargne solidaire à 19h à la Maison des Solidarités au quai de juillet.

Depuis hier et jusqu'à la fin du mois la fête de la Science se poursuit à Tourlaville.

A découvrir une exposition sur la Lune à la bibliothèque des jeunes et demain un atelier de mini-fusées au centre multimédia entre 14 et 16h.

Demain les filles de l'équipe de Mondeville affronte les italiennes de Tarento en Euroligue de basket à la Halle des Sports Pierre Bérégovoy à 20h

Enfin jeudi Féloche est en concert au Normandy à St Lô, nominé parmi les 10 artistes émergeant de cette année 2010, à mi-chemin de l’électro, de la chanson et du rock, Féloche est à découvrir jeudi sur la scène du Normandy avant de retrouver Luke sur scène vendredi, le groupe bordelais qui sera en interview et en showcase vendredi à 18h dans les studios de Tendance Ouest