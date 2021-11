Paris (AFP). Primaire UMP: la guerre des chefs a commencé

Avant même l'élection du président de l'UMP samedi prochain, la droite a replongé dans une de ces "guerres des chefs" dont elle a le secret, cette fois entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui se disputent la place de candidat à la présidentielle de 2017. L'élection de M. Sarkozy à la tête de l'UMP semblant acquise - la seule inconnue demeure son score - l'étape suivante est déjà dans toutes les têtes : qui, de l'ancien président ou du maire de Bordeaux représentera la droite à la présidentielle de 2017 ? François Fillon et Xavier Bertrand, les autres candidats déclarés à la primaire, n'apparaissent pas, pour le moment du moins, en situation de les concurrencer et de s'inviter dans ce duel qui s'inscrit dans la lignée des rivalités Chirac-Balladur, Sarkozy-Villepin ou encore Chirac-Giscard. Le top départ de la bataille a été donné samedi à Bordeaux, quand M. Juppé s'est fait huer lors d'un meeting de M. Sarkozy, pour avoir parlé du "rassemblement de la droite et du centre" en vue d'"une "primaire ouverte". C'est-à-dire notamment avec le MoDem de François Bayrou, détesté par les sarkozystes depuis qu'il a apporté son soutien à François Hollande en 2012. Les deux concurrents de M. Sarkozy à la présidence de l'UMP en ont profité pour égratigner la posture de rassembleur de M. Sarkozy. "Spectacle consternant", a réagi Bruno Le Maire, incident "grave", a renchéri Hervé Mariton. L'ancien ministre de l'Agriculture, qui fait désormais jeu égal avec M. Sarkozy auprès des sympathisants de droite, selon un sondage publié lundi, "pense" pouvoir l'emporter, même si seuls les militants, majoritairement sarkozystes, seront appelés à voter le 29 novembre. "Le meilleur rempart contre la guerre des chefs, c'est un homme neuf à la tête de l'UMP", veut convaincre M. Le Maire. - "Journée fondatrice" - Le maire de Bordeaux, désormais personnalité de droite préférée des Français (pour le magazine GQ, il est même "l'homme de l'année") a peut-être été surpris mais nullement découragé par les sifflets. "Vous me connaissez, et je ne me laisse pas pour ma part impressionner par des mouvements de foule", a-t-il lancé devant M. Sarkozy, accusé de s'être prononcé le 15 novembre pour "l'abrogation" de la loi sur le mariage homosexuel, sous la pression des militants de l'association Sens commun devant lesquels il s'exprimait. Depuis, Gilles Boyer, son bras droit, a pris le relais. Les sifflets de Bordeaux? "Une journée fondatrice" pour son patron, assure-t-il. "C'est toujours risqué de renforcer la détermination d'un rival", ajoute-t-il sur twitter. Dès le lendemain, le même affiche son soutien, toujours sur le réseau social et "à titre personnel", à Bruno Le Maire pour la présidence de l'UMP. M. Juppé ne peut faire de même, sa qualité de coprésident par intérim de l'UMP l'obligeant à une stricte neutralité. L'union éventuelle avec le centre s'annonce donc comme un des principaux enjeux de la primaire à droite. Certains dans ce camp y voient la "seule" possibilité de battre la gauche et de barrer la route à Marine le Pen au second tour de 2017. Pour les sarkozystes, c'est exactement le contraire. Nicolas Sarkozy sait le risque qu'il prendrait à accepter une primaire "ouverte", y compris à un centre bien décidé - comme d'ailleurs une partie non négligeable de la droite - à l'empêcher de retourner à l'Elysée. D'ailleurs, si l'ancien président répète au fil de ses meetings, qu'il y aura bien une "primaire", il se garde bien d'y accoler le qualificatif "ouverte". "La stratégie de Juppé et Sarkozy est irréconciliable parce qu'elle va se heurter à la nature des primaires, ce qui me fait dire qu'il y aura deux candidats de droite aux élections présidentielles", pronostique Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire